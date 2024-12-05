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Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç

Bitcoin için 100 bin doları beğenmeyen deneyimli yönetici Cathie Wood: Bu daha başlangıç
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Bitcoin, 100 bin dolarlık tarihi bir fiyat sınırını geçti. ARK Invest'in CEO'su Cathie Wood, kripto paranın hala ilk aşamalarda olduğunu ve gelecekte çok daha büyük başarılara imza atabileceğini vurguladı. Bu önemli finansal başarı, Bitcoin'in artan meşruiyetini ve ana akım kabulünü simgeliyor.

Bitcoin'in kısa sürede elde ettiği 100 bin dolarlık rekor kırıcı fiyatı, sektörde büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. ARK Invest CEO'su Cathie Wood, bu başarının ardından Bitcoin'in potansiyelinin daha yeni başladığını ifade etti. Dijital para birimi, piyasa değerinde 2 trilyon dolar barajını aşarak Apple ve Amazon gibi devleri geride bırakıyor.

16 Yıllık Bitcoin Dev Şirketleri Geride Bıraktı

Bitcoin, teknoloji devleri Apple ve Amazon'u geride bırakarak, sadece 16 yılda 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Bu değere ulaşmak Apple için 42 yıl, Amazon için ise 29 yıl sürmüştü.

Dijital para birimi, 5 Aralık tarihinde 100.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir kilometre taşına daha imza attı. Bu gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan ARK Invest'in CEO'su Cathie Wood Bitcoin'in 100 bin dolarlık fiyatını beğenmeyip, Bitcoin'in henüz gelişim sürecinin başında olduğunu ve Bitcoin fiyatının çok daha yukarı gidebileceğini vurguladı.

Aynı gün yaşanan bir diğer önemli gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kripto para yanlısı Paul Atkins'i SEC Başkanlığına aday göstermesi oldu. Wood, bu gelişmeyi sektör açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Bununla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Bitcoin'i "dijital altın" olarak nitelendirmesine de dikkat çekti.

Wood, yaptığı değerlendirmede Bitcoin ile altın piyasasını karşılaştırdı. Ons başına 2.700 dolar değerindeki altının toplam piyasa değeri 15 trilyon dolar iken, Bitcoin'in 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması, dijital paranın potansiyelini gözler önüne serdi. Wood'a göre Bitcoin, dijital yapısı ve sınırsız niteliğiyle altından çok daha kapsamlı bir kavram olarak öne çıkıyor.

2024'ün Mart ayında Wood, Bitcoin'in 2030'a kadar 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. 2009 Ocak ayında ilk işlemini gerçekleştiren Bitcoin, kısa sürede önemli bir finansal başarı yakaladı.

Günümüzde 3,9 trilyon dolarlık kripto para piyasasının yüzde 52,6'sını oluşturan Bitcoin, en büyük ikinci piyasa konumunda bulunuyor. Tranchess'in kurucu ortağı Danny Chong, Bitcoin'in bu başarısının arkasında finansal kurumların artan ilgisi ve Bitcoin ETF'lerinin piyasaya girişi olduğunu belirtti. Chong, bu gelişmelerin Bitcoin'in güvenilirliğini ve yaygın kabul görmesini sağladığını ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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