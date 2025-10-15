Bitcoin hazinesi tutan şirket sayısı 3 ayda rekor seviyede arttı

Kripto varlık yönetim şirketi Bitwise'ın yayınladığı Kurumsal Bitcoin Benimseme raporuna göre, Temmuz-Eylül 2024 döneminde Bitcoin hazinesinde tutan halka açık şirket sayısı 48 artarak toplam 172'ye yükseldi. Bu artış, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisinin azalmak yerine derinleştiğine işaret ediyor.

Kurumsal Güven Artıyor

Bitwise'ın BitcoinTreasuries.NET verilerine dayandırdığı "Kurumsal Bitcoin Benimseme" raporuna göre, şu anda toplam 172 halka açık şirket Bitcoin tutuyor. Bu şirketlerin elindeki toplam BTC değeri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 28'in üzerinde artarak 117 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin hazinelerindeki toplam Bitcoin miktarı ise bir milyon adedi aşarak toplam arzın yüzde 4,87'sini temsil ediyor.

Avustralyalı kripto para borsası BTC Markets analisti Rachael Lucas, artan birikimin "büyük oyuncuların geri adım atmadığını, aksine pozisyonlarını ikiye katladığını" gösterdiğini ifade etti. Lucas, bu durumun kurumsal benimsemenin derinleştiğine dair açık bir sinyal olduğunu ve şirketlerin kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli bir hazine stratejisi izlediğini belirtti.

Kurumsal alımların artması, piyasadaki arz-talep dengesini de etkiliyor. Finansal hizmetler şirketi River'ın eylül ayında yayınladığı bir rapora göre şirketler 2025 yılında günde ortalama 1.755 Bitcoin satın alıyor. Madencilerin günde yaklaşık 900 Bitcoin ürettiği göz önüne alındığında, talebin arzdan çok daha hızlı arttığı görülüyor.

Ancak bu yoğun alım, spot piyasa fiyatlarına hemen yansımıyor. Lucas'a göre şirketler, genellikle fiyat oynaklığından kaçınmak için tezgâh üstü piyasalar (OTC) üzerinden daha "sessiz bir birikim" yöntemini tercih ediyor. Blockchain yatırım şirketi MHC Digital Group'un piyasa başkanı Edward Carroll ise bu durumun orta ve uzun vadede fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmasının beklendiğini ve kurumsal talep arttıkça Bitcoin'in risk algısından ayrışacağını öngördüğünü söyledi.

Kurumsal alımların yanı sıra, ABD'deki spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) olan ilgi de piyasanın olgunlaştığına işaret ediyor. Geçen hafta ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerine 2,71 milyar dolarlık rekor bir giriş yaşandı. Analist Rachael Lucas, "Şu anda tanık olduğumuz şey olgunlaşan bir piyasa. Kripto, spekülatif bir oyun alanından kurumsal düzeyde katılıma sahip meşru bir varlık sınıfına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.