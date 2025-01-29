Bitcoin hazine şirketi: MicroStrategy (MSTR) nedir?

Bugün MicroStrategy, kripto para dünyasında en önemli kurumlardan biri olarak kabul ediliyor, ancak başlangıçta böyle değildi. Michael Saylor tarafından kurulan şirket, Bitcoin dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak ilk olarak yazılım alanında kendini göstermişti.

Ancak şu anda, şirket, kurumsal rezervlerinde Bitcoin satın alma konusunda agresif bir strateji izlediği için fazlaca tanınıyor ve Saylor, Bitcoin'in kurumsal kabulünde önemli bir figür haline gelmiş durumda.

MicroStrategy nedir?

MicroStrategy, bilançosuna Bitcoin'i eklemeden önce, işletmelere daha iyi kararlar almak için verilerini daha kolay analiz etmeleri amacıyla tasarlanmış iş zekası yazılım çözümleriyle tanınıyordu.

1989 yılında Michael Saylor tarafından kurulan MicroStrategy, hızla başarıya ulaşarak 1998 yılında NASDAQ'a açıldı ve MSTR koduyla işlem görmeye başladı. Ancak sadece iki yıl sonra, Saylor ve MicroStrategy'nin diğer iki üst düzey yöneticisi, şirketin yazılım ve bilgi hizmetleri satışlarından elde edilen gelir ve kârı "önemli ölçüde abartmakla" suçlanan SEC ile bir dava anlaşması yapmak zorunda kaldı.

2000 yılında hisse senedi fiyatında kısa bir artış yaşanmasının ardından, MSTR, bir sonraki iki on yıl boyunca dar bir bantta işlem görmeye devam etti. 2020 yılının sonunda ise, yani şirketin ilk Bitcoin alımını duyurduğu yıl, hisse senedi fiyatı önemli bir artışa geçti.

MicroStrategy'nin Bitcoin hazine rezervi

2020 yılında MicroStrategy, önemli bir hamle yaptı: Şirket, Bitcoin'i ana hazine rezerv varlığı olarak kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri doları ve fiat para birimlerinin enflasyon nedeniyle değer kaybetmesinden endişe duyan Saylor, şirketin ilk Bitcoin alımını yapmak için 250 milyon dolar ayırdı ve bunu ekonomik belirsizliklere karşı bir korunma stratejisi olarak gördü.

O dönemde, "Bu yatırım, Bitcoin'in dünyada en yaygın şekilde benimsenmiş kripto para birimi olarak, değer koruma aracı olarak güvenilir ve nakit tutmaktan çok daha uzun vadeli değer artışı potansiyeline sahip cazip bir yatırım aracı olduğuna inancımızı yansıtıyor." demişti.

Şirketin Bitcoin alım stratejisi zaman içinde evrildi ve artık, daha fazla Bitcoin satın almak için esas olarak dönüştürülebilir tahvillerin satışından elde edilen fonları kullanıyor. Başka bir deyişle, MicroStrategy, yatırımcıların sonunda MicroStrategy hisseleriyle nakit olarak geri alabilecekleri dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla kısa vadeli borçlanma yapıyor ve ardından bu tahvil satışından elde ettiği fonları Bitcoin almak için kullanıyor.

Bu strateji, nihayetinde MARA ve Riot Platforms gibi diğer halka açık şirketler tarafından da benimsendi. Aralık ayında, Saylor bu stratejiyi Manhattan emlak gelişimiyle kıyasladı ve CNBC'ye şöyle dedi:

"Manhattan emlak değerleri arttıkça, daha fazla emlak geliştirmek için daha fazla borç çıkarıyorlar."

MicroStrategy, Bitcoin ile giderek daha yakın bir ilişki içinde hale geldikçe, artık yatırımcı ilişkileri sayfasında kendisini "Dünyanın İlk ve En Büyük Bitcoin Hazine Şirketi" olarak tanımlıyor.