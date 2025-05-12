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Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor

Bitcoin fonları kripto piyasasında rakip tanımıyor
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Kripto para yatırım ürünleri küresel çapta 882 milyon dolar net giriş kaydederek dört haftalık kazanç serisini sürdürdü. Bitcoin fonları 867 milyon dolarla liderliği korurken, Sui'nin 11,7 milyon dolar çekmesi dikkat çekti. ABD spot Bitcoin ETF'leri 62,9 milyar dolarlık birikimli toplam ile tarihi zirveye ulaştı. Veriler yıl başından bu yana girişlerin 6,7 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor.

Kripto para piyasalarında görülen güçlü performans, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırıyor. BlackRock, Bitwise ve Fidelity gibi dev varlık yöneticileri tarafından yönetilen kripto yatırım ürünleri, art arda dördüncü hafta pozitif akış sağladı. Bitcoin'in 105.000 dolara yaklaşması ve küresel M2 para arzındaki artış, bu olumlu tablonun arkasındaki temel nedenler arasında yer alıyor.

Kripto Fonları Art Arda Dördüncü Haftayı Kazançla Kapattı

CoinShares'in haftalık raporuna göre küresel kripto yatırım ürünleri önceki hafta 882 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, yıl başından bu yana toplam girişlerin 6,7 milyar dolara ulaşmasını sağladı. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, fiyatlardaki ve girişlerdeki keskin artışın birkaç faktörün birleşiminden kaynaklandığını belirtti.

Bitcoin fonları haftalık girişlerde hakimiyetini sürdürdü. 867 milyon dolarlık net giriş çeken Bitcoin ürünleri, toplam girişlerin yüzde 98'ini oluşturdu. ABD spot Bitcoin ETF'leri tek başına 920 milyon dolardan fazla net giriş çekerken, diğer bölgelerdeki çıkışlar küresel rakamı düşürdü.

Yönetim altındaki toplam varlıklar 169,3 milyar dolara ulaşarak yeniden rekor seviyelere yaklaştı. ABD piyasası 840 milyon dolarlık genel net giriş çekerken, ABD'de işlem gören ETF'ler 62,9 milyar dolarlık toplam hacme ulaştı. Bu rakam, şubat başındaki 61,6 milyar dolarlık geçmiş en yüksek seviyeyi aştı.

Almanya ve Avustralya'daki kripto fonları da sırasıyla 44,5 milyon dolar ve 10,2 milyon dolarlık net haftalık giriş çekti. Bununla birlikte, İsveç, Kanada ve Hong Kong'daki dijital varlık yatırım ürünleri net çıkışlara tanık oldu.

Sui tabanlı fonlar dikkat çekici bir performans sergiledi. 11,7 milyon dolar haftalık giriş çeken Sui fonları, Solana'nın 3,4 milyon dolarlık çıkışına kıyasla üstün bir performans ortaya koydu. Yıl başından bu yana Sui fonları 84 milyon dolara ulaşarak Solana'nın 76 milyon dolarını geride bıraktı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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