Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin Fog kurucusunun cezası belli oldu

Bitcoin Fog kurucusunun cezası belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Bitcoin Fog platformunun kurucusu Roman Sterlingov, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 395,5 milyon dolarlık mal varlığına el koyma kararı alındı. Sterlingov, mahkeme sürecinde platformun işletmecisi olmadığını iddia etse de savunması mahkeme heyeti tarafından inandırıcı bulunmadı.

Kripto para karıştırma platformu Bitcoin Fog'un kurucusu Roman Sterlingov, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen bir dava neticesinde 12,5 yıl hapis ve 395,5 milyon dolarlık mal varlığına el konulması cezası ile karşı karşıya. Darknet üzerinde yıllardır suç unsurlarına hizmet verdiği iddia edilen bu platform, ABD hükümetinin kripto para birimleri üzerindeki sıkı denetimine bir örnek teşkil ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Kripto Para Karıştırma Platformuna Sert Darbe

ABD'de görülen çarpıcı bir davada, kripto para karıştırıcısı Bitcoin Fog'un kurucusu Roman Sterlingov'a ağır ceza verildi. Federal mahkeme, Sterlingov'u 12,5 yıl hapis cezasına çarptırırken, 395,5 milyon dolar değerindeki varlıklarına da el konulmasına hükmetti.

Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Bitcoin Fog, yaklaşık on yıllık faaliyet döneminde 1,2 milyon Bitcoin işlemi gerçekleştirdi. Platform üzerinden yapılan işlemlerin toplam hacmi 400 milyon dolara ulaştı. Soruşturma kapsamında, bu işlemlerin büyük kısmının kara para aklama amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Mahkeme sürecinde Sterlingov, platformun işletmecisi olmadığını ve yalnızca kullanıcılarından biri olduğunu öne sürdü. Ancak savunması mahkeme heyeti tarafından inandırıcı bulunmadı.

Kripto para mikserlerine yönelik yasal mercilerin baskısı sürerken, benzer davalar da gündemde yer alıyor. Tornado Cash platformunun kurucu ortağı ve yazılım geliştiricisi Roman Storm'un yargılanmasının 2025'in Nisan ayına ertelenmişti. Öte yandan, Samourai Wallet ile bağlantılı olduğu iddia edilen Keonne Rodriguez, suçlamaları reddederek kefaletle serbest kaldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Elektrik ve doğalgazda 'çoktan çok, azdan az' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgazı zamlı ödeyecek kesim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.