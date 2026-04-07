Bitcoin fiyatının yükselişi geçici mi?

Son 24 saatte Bitcoin türev piyasasında gerçekleşen 153 milyon dolarlık tasfiyenin 145,55 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlarda yaşandı. Beklenenden güçlü fiyat hareketi, düşüş öngören yatırımcıları zarara uğratarak piyasada ek alım baskısı oluşturdu.

BTC’DEKİ FOMO ETKİSİ VE BOĞA TUZAĞI UYARISI

Sosyal analitik platformu Santiment'e göre dünkü fiyat sıçraması, 2026'nın en yüksek üçüncü FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) dalgasını tetikledi. Platform, yüksek iyimserlik dönemlerinde piyasaların genellikle kitlenin beklentisinin tersine hareket ettiğine dikkat çekti. Bu tablo, bazı analistlerin son toparlanmayı ölü kedi sıçraması (dead cat bounce) sekmesi ya da boğa tuzağı (bull trap) olarak yorumlamasına zemin hazırlıyor.

Makro açıdan bakıldığında, aylardır süren dalgalı seyir ve 2022 kripto kışıyla benzer ruh hali satıcıları aktif tutmaya devam ediyor. Teknik analizde ise kritik eşik iki aylık zirve olan 75.900 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 80.000 dolar rallisinin önü açılacak ve orta vadeli boğa tuzağı senaryosu geçerliliğini yitirecek. Fiyatın 66.715 doların altına geri çekilmesi ise boğa tuzağını teyit edecek.