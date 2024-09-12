Bitcoin fiyatının yükselişi engellenemeyecek

Kripto para piyasaları, Standard Chartered'ın çarpıcı Bitcoin (BTC) tahminiyle hareketlendi. Bankanın döviz ve dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak Bitcoin'in yıl sonuna kadar rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor. Bu cesur tahmin, düzenleyici gelişmelerin ve piyasa dinamiklerinin Bitcoin üzerindeki potansiyel etkisine dikkat çekiyor.

ABD Seçimleri Bitcoin Yükselişini Durduramayacak

Standard Chartered'ın döviz ve dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin için cesur bir öngörüde bulundu. Kendrick, ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak Bitcoin'in yıl sonuna kadar rekor seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.

Analist, Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin fiyatının 125.000 dolara, Harris'in kazanması halinde ise 75.000 dolara yükselebileceğini tahmin etti. Bu tahmin, kripto para piyasalarında yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Geoff Kendrick, ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin'in gelecekteki seyri üzerindeki etkisinin, Joe Biden'ın Demokrat aday olduğu döneme kıyasla daha az önemli olduğunu vurguladı. Analist, genel olarak seçimlerin piyasaların beklediğinden daha az etkili olacağını ve 2024 yılı sonuna kadar Bitcoin'in yeni zirvelere ulaşabileceğini öne sürdü.

Düzenleyici gelişmeler, Bitcoin fiyatındaki artış için önemli bir itici güç olarak görülüyor. Kendrick, "Beyaz Saray'da kimin olacağından bağımsız olarak, 2025'te düzenlemelerin gevşetilmesi konusunda ilerleme kaydedileceğini düşünüyoruz." dedi. Özellikle, bankaların dijital varlık tutumlarına sıkı muhasebe kuralları getiren SAB 121'in kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

Analist ayrıca, ABD Hazine piyasalarındaki gelişmelerin de Bitcoin'in uzun vadeli yörüngesi için olumlu rüzgarlar eklediğini belirtti. Ekim ayında spot Bitcoin borsada işlem gören fon (ETF) girişlerinde mevsimsel bir toparlanma beklediklerini de sözlerine ekledi.

Seçim sonuçlarının kripto para piyasasına etkisine gelince, Trump'ın zaferi genellikle kripto paralar için olumlu değerlendiriliyor. Özellikle Trump'ın yakın zamanda Bitcoin 2024'e katılması ve DeFi projesi hakkındaki açıklamaları, kripto dostu politikaların hızlanabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, Kamala Harris'in zaferi, Bitcoin için potansiyel olarak düşüş eğilimi oluşturabilir. Ancak Kendrick, "Harris'in zaferi başlangıçta bir fiyat düşüşünü tetikleyebilir ancak düzenleyici cephede ilerlemenin devam edeceği ve diğer olumlu faktörlerin etkili olacağı anlaşıldıkça, düşüşlerin satın alınmasını öngörürüz." dedi.

Trump ve Harris arasında gerçekleşen televizyon tartışmasının ardından, kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket'te Harris'in Kasım seçimlerini kazanma şansı yüzde 46'dan yüzde 50'ye yükselirken Trump'ın oranı yüzde 52'den yüzde 49'a geriledi.

Bu gelişmeler ışığında, kripto para yatırımcıları dikkatli bir şekilde piyasayı takip ediyor. Önümüzdeki aylarda, düzenleyici gelişmeler, seçim sonuçları ve makroekonomik faktörler, Bitcoin ve diğer kripto paraların seyrini önemli ölçüde etkileyebilir.