Bitcoin fiyatının geleceğini ABD seçimleri ve Çin teşviki belirleyecek

Kripto para dünyası, Çin'in ekonomik hamlelerine ve ABD seçim tahminlerine odaklandı. Maliye Bakanı Lan Fo'an, yeni duyuracağı mali teşvik politikalarıyla hem geleneksel piyasaları hem de Bitcoin ve diğer kripto paraları etkileyecek. Bu durum, küresel likiditenin artışının Bitcoin üzerindeki olası etkilerini tekrar önemli hale getiriyor.

Küresel Likidite Artışı Bitcoin Boğa Piyasasını Tetikleyebilir

Çin'in yeni mali teşvik paketi, kripto para piyasasında heyecan yarattı. Bitfinex analistleri, piyasaya enjekte edilecek likiditenin Bitcoin dahil tüm riskli varlıklara yansıyacağını öngörüyor. Analistler, teşvik paketinin beklentilerin ötesinde olması durumunda piyasada sürpriz etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

Bitcoin piyasası, son dönemde düşük volatilite ile öne çıktı. Ancak Bitfinex analistleri, Çin'den gelecek makroekonomik gelişmelerin Bitcoin'de geçici bir volatilite artışına neden olabileceğini öngörüyor. Digital Asset Group Yönetim Direktörü Alex Tapscott, Çin'in finansal ve gayrimenkul piyasalarına müdahalesinin kripto para talebini artırabileceğini söylüyor.

Çin'in teşvik paketinin yanı sıra ABD'deki başkanlık yarışı da Bitcoin yatırımcılarının radarında. Polymarket verilerine göre Donald Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 55,5 ile Kamala Harris'in yüzde 43,7'lik olasılığının önünde bulunuyor. ETC Group analistleri, Trump'ın kazanması halinde Bitcoin fiyatında yüzde 10,7'lik bir artış beklendiğini belirtiyor.

Küresel para arzındaki artış, tarihsel olarak Bitcoin için olumlu trendlerle ilişkilendiriliyor. ETC Group'un yeni raporu, Bitcoin'in değeri üzerinde etkili olabilecek üç ana faktöre işaret ediyor. Bu faktörler arasında Bitcoin'in yarılanma döngüsü, küresel ekonomik toparlanma süreci ve ABD başkanlık seçimi bulunuyor. Bunlar, önümüzdeki aylarda Bitcoin'in değerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin son 24 saat içinde yükselişe geçti. Verilere göre lider kripto para birimi Bitcoin şu anda yaklaşık 64.055 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa oyuncuları, yaklaşan makroekonomik gelişmelerin etkisini dikkatle izliyor.