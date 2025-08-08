Bitcoin fiyatındaki yükseliş madenci gelirlerini artırdı

Bitcoin fiyatındaki yükseliş madenci gelirlerini artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencileri Cipher, CleanSpark ve Hut 8'in Q2 sonuçları sektördeki farklılaşmayı gözler önüne serdi. Hut 8 Trump ailesiyle ortaklık kurarak 137 milyon dolar net gelir açıklarken, CleanSpark gelirini yüzde 62 artırdı. Cipher ise HPC altyapı yatırımları için 46 milyon dolar zarar etti. Bitcoin'in çeyrekte yüzde 26 yükselmesi madencileri farklı etkiledi.

Bitcoin madencilik sektörü Q2 döneminde büyük değişimler yaşadı. Açıklanan kazanç raporları, şirketlerin farklı stratejiler benimserken çeşitli sonuçlar aldığını ortaya koydu. Bitcoin'in Nisan-Haziran döneminde 86.500 dolardan 109.000 dolara yükselmesi, madencilik firmalarının gelirlerini desteklerken, her şirketin bu fırsattan aynı ölçüde yararlanamadığı görüldü.

CleanSpark Bitcoin Odaklı Stratejisiyle Gelirini İkiye Katladı

Hut 8, dönemin en dikkat çeken performansını sergiledi. Şirket 41,3 milyon dolar gelir ve 137,5 milyon dolar net gelir açıkladı. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemindeki 35 milyon dolarlık performansından önemli bir artış gösteriyor. Hut 8'in başarısının arkasında Eric Trump ve Michael Saylor ile kurulan American Bitcoin ortaklığı bulunuyor.

CleanSpark ise "saf oyun" stratejisiyle öne çıktı. Las Vegas merkezli şirket Q2'de 181,7 milyon dolar gelir elde ederek yıllık bazda yüzde 62,5 büyüme kaydetti. Firma, Bitcoin üretimini 1.957 BTC'ye çıkarırken, token başına ortalama 92.811 dolar gelir elde etti. CleanSpark'ın Bitcoin rezervi de 575,97 BTC satışının ardından 12.703 BTC'ye yükseldi.

Cipher Mining ise farklı bir yol izleyerek HPC altyapısına yoğun yatırım ayırdı. Şirket Q2'de 46 milyon dolar net zarar açıklarken, bu durumun Black Pearl tesisinin ilk 150 MW kapasitesini çevrim içi hale getirme çabalarından kaynaklandığını belirtti. Cipher'ın Bitcoin madencilik gelirleri 43.565 dolara yükselirken, şirket 172,5 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzını da tamamladı.

Sektördeki şirketler geleneksel madenciliğin ötesine geçerek yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanlarına yönelmeye başladı. Bu trend, madencilik endüstrisinin teknoloji sektörünün farklı dallarında söz sahibi olmaya odaklandığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Adalet Bakanı Tunç, soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi

Soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title