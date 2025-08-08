Bitcoin fiyatındaki yükseliş madenci gelirlerini artırdı

Bitcoin madencilik sektörü Q2 döneminde büyük değişimler yaşadı. Açıklanan kazanç raporları, şirketlerin farklı stratejiler benimserken çeşitli sonuçlar aldığını ortaya koydu. Bitcoin'in Nisan-Haziran döneminde 86.500 dolardan 109.000 dolara yükselmesi, madencilik firmalarının gelirlerini desteklerken, her şirketin bu fırsattan aynı ölçüde yararlanamadığı görüldü.

CleanSpark Bitcoin Odaklı Stratejisiyle Gelirini İkiye Katladı

Hut 8, dönemin en dikkat çeken performansını sergiledi. Şirket 41,3 milyon dolar gelir ve 137,5 milyon dolar net gelir açıkladı. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemindeki 35 milyon dolarlık performansından önemli bir artış gösteriyor. Hut 8'in başarısının arkasında Eric Trump ve Michael Saylor ile kurulan American Bitcoin ortaklığı bulunuyor.

CleanSpark ise "saf oyun" stratejisiyle öne çıktı. Las Vegas merkezli şirket Q2'de 181,7 milyon dolar gelir elde ederek yıllık bazda yüzde 62,5 büyüme kaydetti. Firma, Bitcoin üretimini 1.957 BTC'ye çıkarırken, token başına ortalama 92.811 dolar gelir elde etti. CleanSpark'ın Bitcoin rezervi de 575,97 BTC satışının ardından 12.703 BTC'ye yükseldi.

Cipher Mining ise farklı bir yol izleyerek HPC altyapısına yoğun yatırım ayırdı. Şirket Q2'de 46 milyon dolar net zarar açıklarken, bu durumun Black Pearl tesisinin ilk 150 MW kapasitesini çevrim içi hale getirme çabalarından kaynaklandığını belirtti. Cipher'ın Bitcoin madencilik gelirleri 43.565 dolara yükselirken, şirket 172,5 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzını da tamamladı.

Sektördeki şirketler geleneksel madenciliğin ötesine geçerek yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanlarına yönelmeye başladı. Bu trend, madencilik endüstrisinin teknoloji sektörünün farklı dallarında söz sahibi olmaya odaklandığını gösteriyor.