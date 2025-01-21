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Bitcoin fiyatındaki düşüşün sebebi belli oldu!

Bitcoin fiyatındaki düşüşün sebebi belli oldu!
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MicroStrategy, bir milyar doların üzerinde bir yatırım yaparak 11 bin Bitcoin daha satın aldı ve toplam Bitcoin varlığını 461 bin adede çıkardı. Tüm dünyanın gözü Bitcoin fiyatına çevrilmişken piyasa hayal kırıklığı yaşıyor. Peki, Bitcoin fiyatı neden düştü? İşte sebebi...

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy, Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor ve genellikle her haftanın ilk iş gününde bu alımları duyuruyor.

Ancak dikkat çekici bir şekilde, şirketin yaptığı son açıklama, en büyük dijital varlığın fiyatında bir kez daha düşüşe neden oldu. Bu durum geçmişte de birkaç kez yaşanmıştı.

Son dönemdeki daha mütevazı alımların ardından şirket, bu kez bir milyar doların üzerinde bir yatırım yaparak 11 bin Bitcoin daha satın aldı. NASDAQ'da işlem gören iş zekası yazılımı şirketi, böylece toplam Bitcoin varlığını 461 bin adede çıkardı. Bu Bitcoin'ler toplamda 29,3 milyar dolara mal oldu ve alım başına ortalama fiyat 63 bin 610 dolar olarak gerçekleşti.

Haberin kaleme alındığı zamandaki fiyatlara göre, şirketin elindeki Bitcoin'in kağıt üzerindeki toplam değeri yaklaşık 47,5 milyar dolar.

Bitcoin fiyatı neden düştü?

Michael Saylor, bu alımı sosyal medya platformu X üzerinden duyurduktan kısa süre sonra Bitcoin fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Dün Trump'ın göreve başlama töreni öncesinde ve sonrasında yaşanan yüksek volatilite ile 105 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin, açıklamanın ardından birkaç dakika içinde iki bin dolardan fazla değer kaybederek 103 bin doların altına geriledi.

Bu durum, MicroStrategy'nin alımlarının genellikle piyasa tarafından yükseliş sinyali olarak görülmesine rağmen oldukça ilginç ve bir nebze şaşırtıcı. Ancak geçmişte de benzer şekilde, şirketin büyük Bitcoin alımlarını duyurmasının ardından BTC fiyatının kısa vadeli düşüşler yaşadığı gözlemlenmişti.

Örneğin, 2024 yılının sonunda yaşanan en çarpıcı örnekte, Bitcoin fiyatı 94 bin dolar seviyesinden hızla düşerek o ayın en düşük noktası olan 91 bin 300 dolara gerilemişti. Ancak bu tür düşüşlerden sonra Bitcoin genellikle birkaç gün içinde toparlanmayı başardı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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