Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı

Bitcoin, bugün 91.203,83 dolarlık rekor bir değere ulaşarak kripto para piyasasında tarihi bir an yaşattı. Yıl başından bu yana yüzde yüzün üzerinde bir artış gösteren Bitcoin, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle daha da güçleniyor. Bu devasa yükseliş, kripto para biriminin piyasa değerini 1.79 trilyon dolara taşıdı.

Artan Kurumsal Yatırımlarla Bitcoin Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Lider kripto para birimi Bitcoin, 13 Kasım'da tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 91.203,83 dolar seviyesini gördü. Bitcoin, böylece tarihinin en parlak günlerinden birini yaşarken, yatırımcılarına da önemli bir kazanç sağladı.

2024'ün başından bu yana gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Bitcoin, 1 Ocak'taki 42.582,61 dolarlık açılış değerinden bugüne kadar yüzde 105.97'lik bir değer artışı kaydetti. Bu yükselişte, özellikle kurumsal yatırımcıların artan ilgisi belirleyici rol oynadı.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinin performansı da bu yükselişi destekler nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bitcoin ETF'lerine 12 Kasım verilerine göre 818 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu 778 milyon dolar ile en fazla ilgi gören fon olurken, Fidelity'nin FBTC fonu da 37.2 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Son 24 saatlik süreçte yüzde 3.34 değer kazanan Bitcoin, gün içinde en düşük 86.000 dolar ve en yüksek 91.203,83 dolar seviyelerini test etti. Bitcoin fiyatı 91.203,83 dolar ile en yüksek fiyat rekorunu geliştirmeye devam ederken Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine gelmesi için sadece yüzde 9.64 oranında artış göstermesi gerekiyor. Rekor yükselişle birlikte kripto para dünyasının öncüsü Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1.79 trilyon doları aştı ve sektördeki lider konumu daha da güçlendi.