Bitcoin fiyatı yükselirken yatırımcılar kripto para ürünlerine yöneldi

Bitcoin, tarihi bir rekor kırarak 100.000 doları geçti ve kripto piyasası bu büyük yükselişle birlikte adeta kaynadı. Ether de 4.000 doları aşarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürdü. Bu dönemde, Bitcoin ve Ethereum'a yapılan yatırımlar, kripto para yatırım ürünlerine 3,85 milyar dolarlık tarihi bir girişi işaret ediyor.

Rekorlarla Dolu Haftada Kripto Para Yatırımları Zirve Yaptı

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 100 bin dolar barajını aşması, tüm kripto ekosisteminde heyecan dalgası yarattı. CoinShares verilerine göre Aralık ayının ilk haftasında kripto yatırım araçlarına akan sermaye miktarı 3,85 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

5 Aralık tarihinde Bitcoin, 104 bin dolar seviyesine tırmanarak yeni bir zirveye imza attı. Bu yükseliş trendi, yatırımcıların Bitcoin odaklı yatırım araçlarına olan ilgisini körükledi ve haftalık bazda 2,5 milyar dolarlık yatırım girişi gerçekleşti. Böylece 2024'ün başından bu yana Bitcoin yatırım ürünlerine akan toplam sermaye 36,5 milyar dolara ulaştı.

Ethereum cephesinde de benzer bir hareketlilik yaşandı. 6 Aralık'ta 4 bin dolar seviyesini geçen Ethereum, yatırım ürünlerinde 1,2 milyar dolarlık rekor girişe ev sahipliği yaptı. Bu rakam, Temmuz ayında ABD'de işlem görmeye başlayan Ethereum ETF'lerinin ardından kaydedilen en yüksek haftalık yatırım miktarı olarak dikkat çekti.

Ancak piyasadaki bu olumlu havaya rağmen, bazı altcoinler için tablo pek iç açıcı değildi. Solana yatırım ürünleri, art arda iki hafta boyunca düşüş yaşayarak 14 milyon dolarlık sermaye çıkışıyla karşı karşıya kaldı.

2024'ün en çarpıcı gelişmelerinden biri, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlaması oldu. 6 Aralık itibarıyla Bitcoin ETF varlıkları, 1,1 milyon BTC'yi aşarak, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun elinde bulundurduğu iddia edilen miktarı geride bıraktı.

Bu gelişmeler, kripto para ekosisteminin giderek olgunlaştığını ve kurumsal yatırımcıların bu alana olan güveninin arttığını gösteriyor. Piyasadaki her yeni rekor, dijital varlıklara olan ilginin artarak devam ettiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.