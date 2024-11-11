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Bitcoin fiyatı yeni rekorlar kırarak uçmaya devam ediyor: Toplam kripto para piyasası değeri 3 trilyon doları geçti

Bitcoin fiyatı yeni rekorlar kırarak uçmaya devam ediyor: Toplam kripto para piyasası değeri 3 trilyon doları geçti
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Donald Trump'ın ABD başkanlığını kazanmasıyla Bitcoin 86 bin dolarlık rekor bir değere ulaştı. Bu yeni zirve, kripto para biriminin yıl sonuna kadar 100 bin doları aşma olasılığını güçlendiriyor. Analistler, seçim sonuçlarının Bitcoin üzerindeki etkisini ve piyasanın geleceğini değerlendiriyor.

Bitcoin, Donald Trump'ın başkanlık zaferinin ardından 86 bin dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı. Bu gelişme, kripto para biriminin 100 bin dolarlık hedefine adım adım yaklaştığını gösteriyor. Yatırımcılar ve analistler, bu yükselişin ardındaki politik ve ekonomik faktörleri mercek altına alıyor.

Bitcoin Yolunu 100.000 Dolarlık Zirveye Çiziyor

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, 86 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu gelişme, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin ardından gerçekleşti.

Piyasa uzmanları, Bitcoin'in 100 bin dolar hedefine ulaşması için sadece yüzde 16,28'lik bir artışa ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bitget Research'ün önde gelen analisti Ryan Lee, Trump'ın seçim zaferiyle başlayan yükseliş trendinin, yıl sonuna kadar sürebileceğini öngörüyor.

Lee, türev piyasalarındaki hareketliliğin ve vadeli işlemlere olan ilginin artmasının, yatırımcıların büyük bir fiyat hareketine hazırlandığına işaret ettiğini vurguladı. Stablecoin piyasasının 160 milyar dolarlık değere ulaşması da önümüzdeki dönemde Bitcoin'in yükselişini destekleyebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Yeni dönemde Trump yönetiminin Blockchain teknolojilerine daha olumlu yaklaşması bekleniyor. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, ABD'de Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu "şimdiye kadarki en kripto dostu Kongre" olarak nitelendirdi.

Tangem Wallet'ın teknoloji yöneticisi Andrey Lazutkin, yeni yönetimin kripto para sektörüne yönelik yenilikçi düzenlemeler getireceğini ve ABD merkezli şirketlerin daha az bürokratik engelle karşılaşacağını belirtti.

Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisi de fiyat artışını tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. BlackRock'ın Bitcoin ETF'si, seçim sonrasında ilk işlem gününde 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmıştı.

Bununla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon doları aşarken, Bitcoin'in piyasa değeri 1,6 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 384 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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