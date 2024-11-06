Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin fiyatı uçuşa geçti: Tüm zamanların rekoru gelişmeye devam ediyor

Bitcoin fiyatı uçuşa geçti: Tüm zamanların rekoru gelişmeye devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın başkan seçilmesi, kripto para piyasalarında büyük bir yükselişe neden oldu. Bitcoin, 76 bin dolarlık yeni zirvesiyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bununla birlikte Coinbase ve diğer kripto şirketlerinin hisseleri de yükselişe geçti. Bu gelişmeler, kripto para birimlerine olan ilgiyi daha da artırarak yatırımcıları ve piyasa gözlemcilerini etkiledi.

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından piyasalar farklı bir dinamik kazandı. Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması ile birlikte kripto hisselerinde gözle görülür bir yükseliş yaşandı ve Bitcoin yeni bir rekorla 76 bin doları aştı. Kripto para sektöründe, Coinbase ve diğer Bitcoin madencilik şirketlerinin hisselerinde yaşanan bu artış, piyasadaki yatırımcıları ve gözlemcileri harekete geçirdi.

Kripto Para Piyasaları ve Kripto Şirketlerine Trump Desteği

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerinin sonuçları, kripto para piyasalarında büyük bir hareketliliğe yol açmaya devam ediyor. Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğunun kesinleşmesiyle birlikte, kripto varlıklar tarihi bir yükseliş sergiledi.

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 76 bin dolar sınırını aştı. Sektörün önde gelen şirketlerinden Coinbase'in hisseleri de bu olumlu havadan nasibini aldı ve günü yüzde 30'luk bir artışla 253 dolar seviyesinden kapattı. Şirket, böylece yıllık bazda yüzde 187'lik etkileyici bir büyüme yakaladı.

Piyasalardaki bu coşkunun temelinde, Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu yaklaşımı ve SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alma planları yatıyor. Gensler'in muhtemel bir görevden ayrılışı, özellikle SEC ile hukuki mücadele içerisinde olan Coinbase için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kripto madencilik şirketleri de yükseliş trendinden faydalandı. Marathon yüzde 18, Riot ve Cleanspark ise yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Cumhuriyetçi Parti'nin Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak konumlandırma hedefi, sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

CoinShares'in CEO'su Jean-Marie Mognetti, ABD'nin kripto para dünyasında attığı kararlı adımların, ülkeyi bu alanda küresel bir lider konumuna taşıyacağını vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık

Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt

 Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel en büyük hedefini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Kasım Perşembe bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 7 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Spotify Wrapped 2024 ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Kasım Karatay, Akşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Kasım Maltepe, Bağcılar, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Kasım Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 6-7 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.