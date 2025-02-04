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Bitcoin fiyatı ticaret savaşlarının gölgesinde dalgalanıyor

Bitcoin fiyatı ticaret savaşlarının gölgesinde dalgalanıyor
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Çin'in ABD menşeli ürünlere yönelik yeni vergi artışları ve kritik hammadde ihracatına kısıtlama kararı, küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Bitcoin (BTC) fiyatı bu gelişmelerin etkisiyle 100.000 dolar direncini aşamayarak 99.300 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, ticaret savaşlarının derinleşmesi durumunda kripto varlıklardaki satış baskısının artabileceği konusunda uyarıyor.

Çin Maliye Bakanlığı, 10 Şubat'tan itibaren ABD'den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza yüzde 15, ham petrol ve diğer ürünlere yüzde 10 ek vergi uygulayacağını duyurdu. Pekin yönetimi ayrıca bazı kritik hammaddelerin ihracatını sıkı denetime tabi tutacağını belirtti.

Kripto Para Piyasasındaki Normalleşme Çin Misillemesi ile Duraksadı

Küresel piyasalar Çin'in misilleme hamlesiyle çalkalanıyor. Bitcoin, pazartesi günü 92.800 dolardan toparlanarak ve bugün bir ara 98.500 dolara kadar düştükten sonra 99.300 dolar seviyesinde tutunuyor.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, Bitcoin'in risk algısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Jung'a göre kripto para birimi hala yatırımcılar tarafından büyük ölçüde risk varlığı olarak değerlendiriliyor.

Liquifi'nin satış müdürü Justin d'Anethan, mevcut durumu değerlendirdi. D'Anethan, Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik vergi hamlelerinin sadece başlangıç olduğunu, asıl tırmanışın Çin ve potansiyel olarak Avrupa ile yaşanacağını öngörüyor.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, ABD'nin Kanada ve Meksika örneğinde olduğu gibi bir uzlaşma sağlayamaması durumunda kripto varlıklardaki satış baskısının artacağı uyarısında bulundu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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