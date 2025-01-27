Bitcoin fiyatı neden düşüyor?

Büyük Kripto Umudu

Donald Trump ikinci kez başkanlık görevini kazandığında, kripto meraklıları ellerini ovuşturuyor ve büyük bir patlama bekliyorlardı. Sonuçta, kripto yanlısı politikalar, vergi indirimleri ve daha az düzenleme vaatleri, birçok kişiye bunun tam zamanı olduğu izlenimini vermişti. Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların, büyük işletmeleri seven bir yönetim altında değer kazanması bekleniyordu—ki kripto para da bu tanıma uyuyordu. Piyasalar, altcoin çılgınlığının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını umut ediyordu.

Ancak, yemin töreni sona erdiğinde ve Trump'ın konuşmasında kripto ya da blockchain teknolojisinden hiçbir şekilde bahsedilmediğinde, gerçekler sert bir şekilde kendini gösterdi. Düzenleyici rahatlama ya da en azından kripto sektörüne dair bir destek bekleyen yatırımcılar, elleri boş kaldılar. Sonuç olarak, piyasa, beklentiler karşılanmadığında ne yapması gerekiyorsa onu yaptı: düşüşe geçti.

Trump'ın Sessizliği: Son Darbe

Kripto yatırımcıları, Trump'ın ikinci döneminin, sevdikleri dijital varlıklara dostane bir yaklaşım getireceği düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Ancak, yemin töreninde kripto para birimlerinden hiç bahsedilmemesiyle birlikte, pek çok kişinin umutları suya düştü. Yeni başkandan dijital paraları destekleme ya da en azından bir tutum sergileme yönünde açık bir sinyal gelmeyince, kripto para piyasası bir taş gibi dibe doğru indi.

Kripto dostu herhangi bir önemli girişim ya da planın olmaması, patlama beklentisiyle piyasaya yatırım yapmış olan yatırımcılara büyük bir darbe oldu. Yükseliş yerine, Bitcoin gibi büyük kripto paralar keskin düşüşler yaşarken, piyasada bir çöküş hissiyatı hakimleşti.

Öte yandan Bitcoin'in yaşadığı son değer kaybı, Çin merkezli DeepSeek adlı yapay zeka uygulamasının hızla artan popülaritesiyle bağlantılı olarak daha geniş çapta bir piyasa satışını tetikledi. DeepSeek'in, OpenAI'nin modellerine kıyasla daha düşük işlemci ihtiyaçlarıyla sunduğu performans, yatırımcıları endişelendirdi ve bu durum, piyasada "riskten kaçınma" eğilimlerinin artmasına yol açtı.

Mevcut durumda ise Bitcoin'in ve kripto piyasasının dayanıklılığı sorgulanıyor. Trump'ın sessizliğinden kaynaklanan hayal kırıklığının ardından piyasanın toparlanma yeteneği önümüzdeki günlerde belli olacak.