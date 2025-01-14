Bitcoin fiyatı ne zaman yükselecek? Uzmanlar ne diyor?

Bitcoin fiyatı ne zaman yükselecek?

Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin'in mevcut fiyat hareketini, fiyat keşif düzeltmesinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Analiste göre, Bitcoin, 14 Ocak'ta 91 bin dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir günlük kapanış yaptıktan sonra düzeltme sürecinin sonuna yaklaşmış olabilir.

Rekt Capital, 11 Ocak'taki bir paylaşımında, Bitcoin'in bu süreçteki yüzde 15'lik düzeltmesinin, tarihsel standartlara göre çok daha sığ olduğunu belirtti. Tarihsel olarak, Bitcoin fiyat düzeltmeleri yüzde 30 ila yüzde 35 arasında değişirken, bu süreç genellikle üç-dört hafta sürmüştü.

Ayrıca, "Bu durumda, tarihsel veriler bu dört haftalık düzeltmenin son aşamalarında olduğunu gösteriyor." diye de ekledi.

Cointelegraph Markets Pro ve TradingView'den alınan verilere göre, 90 bin dolar civarında yoğunlaşan alım baskısı, fiyatın 13 Ocak'ta 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı. Rekt Capital, 91 bin dolar seviyesinin yeniden destek olarak kazanılmasının, Bitcoin fiyatındaki bir sonraki hareketi belirlemede önemli olduğunu belirtti.

Bağımsız analist Trader Tardigrade ise konsolidasyonun birkaç gün daha devam edebileceğini ve ardından "son düşüş" seviyesinin görülebileceğini ifade etti. Trader Tardigrade'e göre, bu senaryo gerçekleşirse, 13 veya 14 Ocak'ta son düşüşün ardından Bitcoin fiyatında büyük bir toparlanma yaşanabilir.

Bollinger bantları ve yaklaşan kırılma

Bu sırada, Bitcoin fiyatındaki kırılma beklentisi, volatilite göstergelerine de yansıyor. Analist Batman, üç günlük zaman diliminde Bollinger Bantlarının sıkışmasının, "dip seviyenin çok yakın olduğunu" gösterebileceğini söyledi. Batman, Bollinger Bant genişliğinin aşırı düşük seviyede olduğunu ve yeşil çizgiye yaklaştığını belirtti.

Bu seviyeler, Bitcoin'in Eylül 2024'te 50 bin dolar civarında olduğu döneme kıyasla daha sıkı. Tarihsel olarak, bu kadar düşük seviyeler genellikle yerel bir dip sinyali olarak kabul ediliyor. Benzer sıkışmaların Şubat 2024 ve Mayıs 2024'te yaşandığı ve ardından sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 87'lik fiyat artışlarının görüldüğü belirtildi.

Trump'ın başkanlığı ve Bitcoin fiyatı

Yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yeniden oturmasının ardından Bitcoin fiyatında yükseliş bekliyor. Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde opsiyon piyasasında 100 bin dolar ve 120 bin dolar seviyeleri için yeni pozisyonlar açıldı. Örneğin, bir yatırımcı 4 Ocak'ta 100 bin dolar seviyesindeki opsiyonlar için 6 milyon dolar harcadı.

Trump'ın göreve gelir gelmez, kripto dostu bazı kararlar alacağı yönündeki beklentiler bu iyimserliği artırıyor. Kampanya döneminde kripto sektörünü destekleyeceğini vurgulayan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma sözü vermişti. Ayrıca, Bitcoin stratejik rezervi oluşturma ve regülasyonları daha dostane hale getirme vaatleri de dikkat çekiyor.

Netice itibarıyla Bitcoin fiyatı için kritik bir dönemeç olan bu süreçte, hem teknik göstergeler hem de siyasi gelişmeler dikkatle takip ediliyor.