Bitcoin fiyatı Fed kararları ve Trump töreni ile belirlenecek

Fed'in ocak ayı sonundaki faiz kararı ve Donald Trump'ın başkanlık töreni, Bitcoin (BTC) fiyatını şekillendirecek iki önemli faktör olarak öne çıkıyor. 10x Research kurucusu Markus Thielen, Fed'in kararlarının Bitcoin'in yeni bir fiyat artışını yavaşlatmasında birincil risk olmaya devam ettiğini belirtiyor. CME Group verilerine göre piyasalar, Fed'in mevcut politikasını sürdüreceğine işaret ediyor.

Bitcoin İçin Kritik Dönüm Noktası

Piyasa uzmanları ocak ayı için temkinli iyimserliklerini devam ettiriyorlar. 15 Ocak'ta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verileri, yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

CME Group'un FedWatch aracı, FOMC'nin 29 Ocak toplantısı sonrasında ABD federal hedef oranının 425 ile 450 baz puan arasında kalma olasılığını yüzde 88,8 olarak gösteriyor. Fed'in 2025 için öngördüğü faiz indirimi sayısını beşten ikiye düşürmesi, kripto para piyasalarında tedirginlik yarattı.

Kripto borç verme şirketi Ledn'in yatırım direktörü John Glover, Bitcoin'in ilk çeyrekte 125 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Varlık yönetim şirketleri VanEck ve Bitwise ise 2025 sonu için sırasıyla 180 bin ve 200 bin dolarlık daha iyimser tahminlerde bulunuyor.

Piyasa duyarlılığını ölçen Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi, Bitcoin'in son yükselişiyle birlikte 100 üzerinden 76 puanla "Aşırı Açgözlülük" bölgesine geri döndü. Endeks, 27 Aralık 2024'ten bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.