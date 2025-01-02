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Bitcoin fiyatı bugün neden yükseliyor?

Bitcoin fiyatı bugün neden yükseliyor?
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Bitcoin, önemli direnç seviyelerini test ederken son yükselişiyle dikkat çekti. MicroStrategy'nin yaptığı yeni Bitcoin alımı ve artan kurumsal ilgi, fiyatın yükselmesinin başlıca nedenleri arasında. Yatırımcılar, bu yükselişin daha büyük bir boğa piyasasının başlangıcı olabileceğini düşünüyor. Bitcoin'in geleceği için kritik seviyeler ve olası yeni zirveler hakkında detaylar haberimizde...

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan toparlanma rallisi, Bitcoin'in yükselmesine neden oldu. Piyasadaki güçlenme belirtileri, düşüş trendinin zayıflamaya başladığını ve yükseliş hareketinin devam edebileceğini gösteriyor. Altcoin'ler de toparlanma sürecinde, birçok altcoin'in düzeltme hareketlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde yukarı yönlü bir hareket başlatması bekleniyor.

Bitcoin, şu anda kritik bir dönemeçten geçiyor. Fiyat, önemli direnç seviyelerini test ederken, bu seviyelerin aşılması halinde yeni bir yükseliş hareketinin başlaması mümkün görünüyor. Haftalık Bitcoin grafiği, hala büyük bir boğa piyasasında olduğumuzu gösteriyor. 2023'te Ekim ayında gözlemlenen benzer bir durumu hatırlatan bir hareket, Bitcoin'in gelecekteki yükselişinin sinyallerini veriyor. O dönemde, MACD göstergesinde yaşanan boğa geçişi büyük bir yükselişin öncüsü olmuştu.

Bitcoin fiyatı bugün neden yükseliyor?

Bitcoin'in son yükselişinin arkasında, MicroStrategy'nin yaptığı yeni Bitcoin alımları da önemli bir faktör. Michael Saylor liderliğindeki şirket, Bitcoin'in uzun vadeli değerine olan güvenini bir kez daha gösterdi. Bitcoin'deki bu artış, kripto para piyasasında genel bir trendin parçası olarak değerlendiriliyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi artarken, dünya genelinde daha net düzenlemelerin ortaya çıkması da yatırımcı güvenini artırmış durumda. Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle Bitcoin, birçok kişi tarafından güvenli liman olarak görülüyor.

Bitcoin fiyatı ne olacak?

Bitcoin, günlük grafikte yüzde 23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesini test etti. Bu seviyenin, düzeltme sürecindeki önemli bir destek noktası olduğu biliniyor. Şu anki geri çekilme tamamlanmış olabilir, ancak bunu doğrulamak için daha fazla verilere ihtiyaç duyuluyor. Bitcoin henüz yerel zirveye ulaşmış değil, ve yakın zamanda test edilmesi beklenen önemli bir direnç seviyesi var. Bitcoin, önceki zirve olan 97.450 doları aşarsa, yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Bitcoin'in geleceği, piyasanın gösterdiği güçle birlikte daha da netleşecek gibi görünüyor.

Not: Haberin içinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi değildir. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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