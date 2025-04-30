Bitcoin fiyat oynaklığı son 563 günün en düşük seviyesinde

Bitcoin'in yedinci en büyük küresel varlık konumuna yükselmesi, kripto para piyasasının ana akım finans dünyasındaki entegrasyonunu güçlendiriyor. Piyasa değerinin 1,87 trilyon dolara ulaşmasıyla Gümüş gibi madenler ve Meta ile Saudi Aramco gibi köklü şirketleri geride bırakan Bitcoin, borsa mevduatlarındaki anlamlı düşüşle birlikte uzun vadeli yatırım stratejisinin yaygınlaştığını işaret ediyor.

Bitcoin Düşük Oynaklık ve Yüksek Piyasa Değeriyle Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler, Bitcoin'in finansal olgunluğunu gösteriyor. K33 Research tarafından yayınlanan verilere göre, Bitcoin'in haftalık oynaklığı 30 Nisan'da son 563 günün en düşük seviyesine ulaştı. Oynaklığın azalması, varlığın değerindeki değişimlerin daha öngörülebilir hale geldiğini gösteriyor. Bu gelişme, BlackRock ETF'ine yapılan 970 milyon dolarlık rekor para girişiyle birleştiğinde, kurumsal ilginin ve yatırımcı güveninin arttığını ortaya koyuyor.

Bu gelişme, Bitcoin'in küresel finansal sistem içinde daha stabil bir varlık olarak kabul edildiğini gösteriyor. 1,87 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, artık dünyanın en değerli yedinci varlığı konumuna yükseldi. Meta ve Saudi Aramco gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bıraktı.

Bitfinex borsasından analistler, Bitcoin borsa mevduatlarındaki "anlamlı düşüş"ün satış baskısının azaldığını ve inanca dayalı saklama davranışının arttığını belirtiyor. "Fiyat istikrarı ile daralan borsa bakiyeleri arasındaki farklılaşma, özellikle 7,2 milyar dolarlık bir opsiyon vadesinin ve yüksek makro oynaklığın yaşandığı bir haftayı takiben kritik öneme sahiptir." değerlendirmesini yapıyorlar.

BlackRock'ın Bitcoin ETF'i 29 Nisan'da 970 milyon dolar değerinde para girişi kaydetti. Bu rakam, fonun ikinci en büyük günlük yatırımını temsil ediyor. Kurumsal yatırımcıların kripto para varlıklarına olan ilgisi, uzun vadeli fiyat tahminlerini de etkiliyor.

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, Dubai'deki Token2049 etkinliğinde yaptığı konuşmada Bitcoin'in 2028'e kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Hayes, bu potansiyel artışı ABD Hazinesi'nden daha fazla "para basımına" ve artan kurumsal ilgiye bağladı. Hayes ayrıca ABD Hazine geri alımlarının bir sonraki Bitcoin itici gücünü temsil edebileceğini ve bunun 100.000 doların altında Bitcoin satın almak için "son şans" olabileceğini belirtti.

ARK Invest CEO'su Cathie Wood da benzer bir öngörüde bulunarak, Bitcoin'in 2030'a kadar 1,5 milyon doları aşma olasılığının varlığın "kurumsallaşması" nedeniyle arttığını dile getirdi. Wood, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i portföylerine ekleme eğiliminin güçlendiğini çünkü getiri ve risk profilinin diğer tüm varlıklardan farklı göründüğünü vurguladı. Bu potansiyel yükseliş, Bitcoin'in önümüzdeki beş yıl boyunca ortalama yüzde 58'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı gerçekleştirmesini gerektiriyor.