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Bitcoin ETF tartışması SEC komisyonunu ikiye böldü
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Trump'ın Paul Atkins'i SEC başkanlığına aday göstermesi ve komisyondaki Demokrat üyelerin ayrılma kararları, kurumun geleceğini şekillendiriyor. Caroline Crenshaw'in spot Bitcoin ETF'lerine yönelik eleştirel yaklaşımı, kripto sektöründen sert tepki topladı.

SEC'in yapılanmasında kritik değişiklikler yaşanıyor. SEC komiseri Caroline Crenshaw'in yeniden atanma süreci, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik muhalif tutumu nedeniyle belirsizliğe girdi. Kripto endüstrisinin önde gelen isimleri, Crenshaw'in Bitcoin piyasasını yanlış değerlendirdiğini savunuyor. Cumhuriyetçi senatörlerin engeli sonrası oylama zamanı netlik kazanmadı.

Kripto Para Dünyasından SEC Komiseri Crenshaw'e Tepkiler Büyüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki (SEC) dengeler hızla değişiyor. SEC başkanı Gary Gensler'in Trump'ın göreve başlamasıyla istifa edeceğini açıklaması ve kripto para dostu Paul Atkins'in başkanlığa aday gösterilmesi, kurumun kripto varlıklara yaklaşımında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

The Digital Chamber başkanı Cody Carbone, Crenshaw'in spot Bitcoin ETP'leri hakkındaki muhalefet şerhinde, piyasa yapısındaki önemli gelişmeleri göz ardı ettiğini belirtti. Stand with Crypto'nun İcra Direktörü Logan Dobson ise son seçimlerde kripto seçmenlerinin güçlü bir duruş sergilediğine dikkat çekti.

Demokrat komiser Jaime Lizárraga'nın ocak ayında ayrılma kararı ve Crenshaw'in yeniden atanma sürecindeki belirsizlik, SEC'in kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirebilir. Kurumda üç Cumhuriyetçi komiserin yanı sıra potansiyel olarak bir Demokrat komiserin yer alması bekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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