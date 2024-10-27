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Bitcoin ETF'lerine talep son ayların en yüksek seviyesinde

Bitcoin ETF'lerine talep son ayların en yüksek seviyesinde
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Ekim ayında, ABD spot Bitcoin ETF'leri, son altı ayın en yüksek talep seviyesine ulaşarak 3 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonu, bu dönemde yatırımcıların en çok tercih ettiği fon oldu. Yatırımcı ilgisinin sürdüğü bu dönemde, Bitcoin ETF'lerine olan yoğun talep piyasanın canlanmasına işaret ediyor.

Ekim ayı, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinde büyük bir canlılık yaşanmasına sahne oldu. Fonlara 3 milyar doların üzerinde net giriş kaydedilirken, talep son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. BlackRock'ın IBIT fonu başta olmak üzere, yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Bitcoin ETF Talebinde Büyük Artış

ABD'de faaliyet gösteren spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Ekim ayında olağanüstü bir yatırımcı ilgisiyle karşılaştı. Son altı ayın en güçlü performansını sergileyen fonlara, yatırımcılar 3 milyar doların üzerinde kaynak aktardı.

Geçtiğimiz haftanın dikkat çekici gelişmesi, 12 spot Bitcoin ETF'sine gelen 1 milyar dolarlık yatırım akışı oldu. Dört gün boyunca kesintisiz devam eden alımlarda başı piyasadaki en büyük fon olan BlackRock'ın IBIT'i çekti. IBIT, kuruluşundan bu yana 24 milyar dolarlık toplam varlık büyüklüğüne ulaşarak sektör liderliğini sürdürdü.

14 Ekim'de başlayan beş günlük süreçte, ABD spot Bitcoin ETF'leri 2,13 milyar dolarlık giriş yakaladı. Bu rakam, Mart 2024'ten bu yana ilk kez haftalık girişlerin 2 milyar dolar seviyesini aştığını gösterdi.

Ayın ilk yarısındaki güçlü talep, toplamda 12 Bitcoin ETF'sine 3,07 milyar dolarlık yatırım yapılmasını sağladı. 21 Ekim'de başlayan yedi günlük süreçte 294,29 milyon dolarla açılan piyasada, 22 Ekim'deki kısa süreli düşüşün ardından üç gün üst üste yükseliş kaydedildi.

SoSoValue verilerine göre haftanın son iş gününde fonlara 402 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu 291,96 milyon dolarla 10 günlük alım serisini sürdürürken, Fidelity'nin FBTC'si 56,95 milyon dolar, ARK 21Shares'in ARKB'si 33,37 milyon dolar, VanEck'in HODL'si 11,34 milyon dolar ve Grayscale Bitcoin Mini Trust 5,92 milyon dolarlık giriş aldı.

CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, spot Bitcoin ETF talebinin 30 günlük ivme göstergesinin son altı ayın zirvesine ulaştığını belirtti. Bu seviyenin en son Bitcoin'in yarılanma döneminde, Nisan ayında görüldüğünü hatırlattı.

Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas ise artan talebin etkisiyle 12 farklı ETF'te tutulan toplam Bitcoin miktarının yakında 1 milyon Bitcoin'i aşabileceğini ve bu rakamın Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun elinde bulundurduğu miktarı geçebileceğini öngördü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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