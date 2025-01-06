Bitcoin ETF'lerine kurumsal sermaye akışı hız kazandı

Kripto para piyasaları Trump'ın göreve başlaması öncesinde yükseliş sinyalleri veriyor. Deribit'teki opsiyon hareketleri Bitcoin'in kısa vadede yeni zirvelere ulaşabileceğine işaret ederken kurumsal yatırımcıların ETF'lere olan ilgisi de artıyor. Bununla birlikte bazı analistler göreve başlama sonrası için temkinli duruşunu koruyor.

Bitcoin Piyasası Trump Dönemine Hazırlanıyor

Kripto para türev piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Deribit borsasındaki en popüler opsiyon kontratı 120.000 dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonları oldu. Bu kontratların toplam açık pozisyon değeri 1,52 milyar dolara yükseldi. Alım-satım oranının 0,24'e düşmesi yatırımcıların yükseliş beklentisini gösteriyor.

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine yönelik ilgilerini sürdürüyor. ABD'deki Bitcoin ETF'leri geçen hafta sonu 900 milyon dolar net giriş kaydetti. Fidelity'nin FBTC'si 357 milyon dolarla en fazla talep gören fon olurken BlackRock'ın IBIT'i ve Ark Invest'in ARKB'si de sırasıyla 252 ve 222 milyon dolarlık giriş sağladı.

Piyasa uzmanları Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte kısa vadede iyimser beklentilerin güçlenebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte eski BitMEX CEO'su Arthur Hayes, Trump'ın kripto para yatırımcılarının beklediği politika değişikliklerini hızlı bir şekilde hayata geçiremeyebileceği uyarısında bulunuyor.