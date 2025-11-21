Bitcoin ETF'lerinden 903 milyon dolarlık dev çıkış yaşandı

ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), işlem görmeye başladıkları günden bu yana kaydedilen en büyük ikinci günlük nakit çıkışını yaşadı. SoSoValue verilerine göre perşembe günü gerçekleşen işlemlerde fonlardan toplam 903,11 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Teknoloji Hissleri ve Kripto Para Birimlerinde Dev Gerileme

BlackRock'ın IBIT fonu 355,5 milyon dolarla çıkışların başını çekerken onu 199,35 milyon dolarla Grayscale (GBTC) ve 190,4 milyon dolarla Fidelity (FBTC) izledi. Bitwise, Ark & 21Shares ve VanEck gibi diğer fonlarda da kayıplar kaydedildi. Bu hareket, 25 Şubat'ta Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklamalarının piyasaları sarstığı dönemden bu yana görülen en yüksek hacimli kaçış oldu.

BTC Markets analisti Rachael Lucas, durumu "piyasa algısında keskin bir değişim" olarak yorumladı. Lucas, "Sadece kripto değil, hisse senetleri de Nvidia'nın bilançosundaki riskler yüzünden geriledi. Teknoloji devleri sallandığında likidite her yerde sıkılaşır ve Bitcoin de bundan nasibini alır." değerlendirmesini yaptı.

Nvidia'nın üçüncü çeyrekte gelirlerini yıllık bazda yüzde 62 artırmasına rağmen alacaklarının 33,4 milyar dolara yükselmesi, ödeme gecikmeleri ve talep daralması konusunda endişe yarattı. Şirket hisseleri perşembe günü yüzde 3,15 değer kaybederken S&P 500 yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 geriledi. Bitcoin fiyatı 86.000 doların altına inerken Coinbase hisseleri yüzde 7,44 değer kaybetti.

Analist Lucas, kurumsal yatırımcıların piyasayı tamamen terk etmediğini, sadece risklerini azalttığını belirtti. Toplam ETF girişlerinin 57,4 milyar dolar seviyesinde korunduğuna dikkat çeken Lucas, "Kurumlar gemiyi terk etmiyor, sadece yelkenleri kısıyor. Aşırı korku genellikle fırsat getirir ancak zamanlama her şeydir." dedi.

Öte yandan spot Ethereum ETF'lerinden de 261,6 milyon dolar çıkış yaşandı. Buna karşın yeni işlem görmeye başlayan alternatif kripto para fonları ilgi görmeyi sürdürüyor. Bitwise'ın XRP fonuna ilk gününde 105 milyon dolar, spot Solana fonlarına toplam 23,66 milyon dolar ve Canary Capital'in HBAR fonuna 747.370 dolar giriş oldu.