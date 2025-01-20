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Bitcoin ETF'lerinde Trump etkisi devam ediyor

Bitcoin ETF'lerinde Trump etkisi devam ediyor
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Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasına saatler kala ABD'de Bitcoin ETF'leri yüzde 475 oranında artış gösterdi. Toplamda 1,8 milyar dolarlık rekor girişlerle finans dünyası bu yeni döneme odaklandı.

Kısa bir süre içinde başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump kripto piyasalarını da şekillendirmeye devam ediyor. Son verilere göre ABD'de Bitcoin ETF'leri yüzde 475 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde, kripto para yatırımcıları Trump yönetiminden daha kripto dostu politikalar beklerken, fonlara 1,8 milyar dolarlık devasa bir giriş yaşandı. Trump'ın kripto paraları ulusal öncelik haline getireceği beklentisi piyasalarda heyecan yarattı.

ABD'deki Bitcoin ETF'leri Trump İle Yükselişe Geçti

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisi dikkat çekici bir artış gösterdi. Güncel verilere göre 12 farklı spot Bitcoin ETF'sine yapılan toplam yatırım geçen hafta 1,8 milyar dolara ulaşarak, bir önceki haftanın 312,8 milyon dolarlık rakamını beşe katladı.

Haftanın ilk günlerinde yaşanan dalgalanmalar sonucu fonlardan 494 milyon dolarlık çıkış gerçekleşse de Bitcoin'in değerinin 91 bin dolardan 109 bin dolara yükselmesiyle birlikte piyasalar toparlandı. Sonraki üç günde ETF'lere 2,3 milyar dolarlık giriş yaşanması, önceki kayıpların telafi edilmesini sağladı.

Trump yönetiminin kripto para piyasalarına yönelik olumlu yaklaşımı, yatırımcı güvenini artıran faktörler arasında öne çıkıyor. Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı ulusal Bitcoin rezervi kurma planı ve kripto paraları öncelikli politika alanı haline getireceğine dair beklentiler, piyasalardaki iyimser havayı destekliyor.

ETF performansları incelendiğinde, BlackRock'ın IBIT fonu 17 Ocak Cuma günü 975,6 milyon dolarlık girişle liderliği ele geçirdi. Fidelity'nin FBTC'si 326,3 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si 208,1 milyon dolarlık girişlerle dikkat çekti. Diğer fonlar arasında Grayscale Bitcoin Mini Trust 21,8 milyon dolar, Grayscale GBTC 20,8 milyon dolar, VanEck HODL 11,9 milyon dolar, Invesco Galaxy BTCO 6,3 milyon dolar ve WisdomTree BTCW 4,5 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi 17 Ocak'ta 5,44 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir önceki işlem gününün 2,74 milyar dolarlık hacminin iki katını aştı. CoinGlass verilerine göre Bitcoin, 19 Ocak'ta gün içinde 106.300 dolar seviyesinden 99.700 dolara gerileyerek yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Ancak Trump'ın kripto para piyasalarına yönelik beklenen düzenlemeleri ve destekleyici politikaları, Bitcoin'in kayıplarını kısmen telafi etmesini sağladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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