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Bitcoin ETF'lerinde beş günlük pozitif seri sona erdi

Bitcoin ETF'lerinde beş günlük pozitif seri sona erdi
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ABD'deki spot Bitcoin (BTC) ETF'leri, yaklaşık 3,4 milyar dolar getiren beş günlük giriş serisinin ardından pazartesi günü toplam 438 milyon dolarlık çıkış yaşadı. BlackRock'ın IBIT fonu 267,8 milyon dolar net giriş ile pozitif ayrışırken, kripto para piyasasındaki düzeltme hareketi Bitcoin'i 94.500 dolar seviyesine taşıdı.

Spot Bitcoin ETF'lerinde kritik bir dönüm noktası yaşanıyor. Yedi büyük fonun aynı gün içinde sermaye çıkışı yaşaması, piyasada kar realizasyonlarının başladığına işaret ederken BlackRock IBIT fonunun gösterdiği güçlü performans, kurumsal yatırımcıların güveninin devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin ETF'lerinden 438 Milyon Dolar Sermaye Çıkışı

Spot Bitcoin ETF'lerinde pazartesi günü yaşanan gelişmeler, piyasanın nabzını ortaya koydu. Bitwise'ın BITB fonu 280 milyon doların üzerinde çıkışla başı çekerken, Grayscale'in GBTC'si 158,2 milyon dolar ve Fidelity'nin FBTC'si 134,7 milyon dolar çıkış kaydetti.

Bitcoin ETF pazarında toplam 12 fon, geçen cuma günkü 5,4 milyar dolardan yükselerek 5,6 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Fonların kümülatif toplam net girişi 30,4 milyar dolarda kalırken yönetilen toplam varlık değeri 102,2 milyar dolara yükseldi.

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri ise farklı bir tablo çizdi. Pazartesi günü 2,8 milyon dolar net giriş kaydeden Ethereum fonları arasında Bitwise, Fidelity ve VanEck pozitif performans gösterdi. Dokuz Ethereum fonunun toplam işlem hacmi, bir önceki cuma gününe göre neredeyse iki kat artarak 711,2 milyon dolara yükseldi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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