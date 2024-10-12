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Bitcoin ETF'leri yeniden yükselişe geçti: 253 milyon dolarlık rekor giriş

Bitcoin ETF'leri yeniden yükselişe geçti: 253 milyon dolarlık rekor giriş
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Spot Bitcoin ETF'leri, üç günlük düşüşün ardından 253,6 milyon dolarlık bir girişle toparlanıyor. Özellikle Fidelity ve ARK'ın öncülük ettiği bu hareket, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve piyasadaki iyimserliği artırıyor. Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmalar ve Ether ETF'lerindeki zorluklar da gözlerden kaçmıyor.

Son üç işlem gününde düşüş yaşayan spot Bitcoin borsa yatırım fonları, 11 Ekim'de 253,6 milyon dolarlık net girişle toparlanmayı başardı. Fidelity ve ARK gibi önde gelen fonlar bu artışta büyük rol oynarken, Bitcoin'in fiyatı da önemli bir yükseliş kaydetti. Yatırımcılar, piyasadaki bu canlanmayı dikkatle izliyor.

Spot Bitcoin ETF'leri İvme Kazanmaya Devam Ediyor

ABD'de faaliyet gösteren Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), üç günlük düşüş trendini kırarak 11 Ekim'de toplamda 253,6 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu yükselişte başı çeken Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu, 117,1 milyon dolarlık bir girişle öne çıkarken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 97,6 milyon dolarla onu takip etti. Bitwise Bitcoin ETF ise son 11 işlem gününün en yüksek rakamı olan 38,8 milyon dolarlık bir artış gösterdi. Invesco Galaxy ve VanEck Bitcoin ETF'leri de pozitif bir seyir izledi.

Tüm Bitcoin fonları aynı performansı sergileyemedi. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) ile Franklin Templeton, Valkyrie ve WisdomTree gibi diğer ETF'ler gün boyunca herhangi bir net akış kaydedemedi. Grayscale Bitcoin Trust ise 22,1 milyon dolar değer kaybederek zorlu bir dönemden geçtiğini gösterdi.

Bu gelişmeler, Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmalarla eş zamanlı yaşandı. 11 Ekim'de yüzde 7,3 artışla 63.360 dolara yükselen Bitcoin, daha sonra 62.530 dolara geriledi. Piyasa verilerine göre son üç işlem gününde Bitcoin ETF'lerinden çıkan 140 milyon dolarlık fon, bu yeni girişlerle fazlasıyla telafi edilmiş oldu.

Öte yandan, Ethereum odaklı borsa yatırım fonları için tablo pek iç açıcı değil. ABD merkezli dokuz spot Ether ETF'sinden yedisi, 11 Ekim'de üst üste beşinci kez sıfır değeri gördü. Toplamda, spot Ether ETF'leri günü 0,1 milyon dolarlık net çıkışla kapattı.

Bitstamp Amerika'nın CEO'su Bobby Zagotta, Ether ETF'lerine olan düşük talebi değerlendirirken, "Şu anki piyasa koşulları, belirsiz seçim ortamı, ABD'deki düzenleyici faktörler ve çeşitli sosyopolitik etkenler nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyor." dedi. Zagotta ayrıca, Ethereum'un karmaşık teknik yol haritasının Wall Street yatırımcıları için anlaşılması zor olabileceğini de sözlerine ekledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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