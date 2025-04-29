Bitcoin ETF'leri yedi günlük yükselişi sürdürüyor

Kripto para piyasasında önemli bir gelişme yaşanıyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, pazartesi günü toplamda 2,4 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti. Bu rakam cuma günkü 3,3 milyar dolarlık hacme göre düşüş gösterse de net para girişlerindeki artış trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu fonlara rekor seviyede 3 milyar dolar para girdi.

Spot Bitcoin Fonları 591 Milyon Dolar Çekti

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) pazartesi günü 591,3 milyon dolar net para girişi yaşadı. Bu durum, fonların üst üste yedinci günde de pozitif performansını sürdürdüğünü gösteriyor. SoSoValue verilerine göre BlackRock'ın yönettiği IBIT, net varlıklar açısından en büyük spot Bitcoin ETF'si konumunda bulunuyor.

IBIT fonu 970,9 milyon dolarlık net giriş kaydederken, diğer fonlar genel olarak para çıkışı yaşadı. Ark ve 21Shares'in ortak ETF'si ARKB'den 226,3 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonundan ise 86,9 milyon dolar çıktı. Grayscale'in GBTC'si, Bitwise'ın BITB'si ve VanEck'in HODL ETF'leri de negatif performans gösterdi.

Bitcoin fiyatı ise bu gelişmeler sırasında göreceli olarak dengede seyretti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,11 değer kazandı. Yazım anında 94.800 dolardan işlem görmekte olan Bitcoin, gün içinde kısa süreliğine 95.000 dolar seviyesini aştı.

Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi pazartesi günü 2,4 milyar dolara geriledi. Bu rakam cuma günkü 3,3 milyar dolarlık hacimden daha düşük. Buna rağmen bu fonların kümülatif net girişleri 39,02 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 24 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olma özelliğini taşıyor.

Geçen hafta spot Bitcoin ETF'leri 3 milyar dolarlık haftalık giriş kaydetti. Bu rakam Kasım 2024'ten bu yana görülen en yüksek haftalık değer olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, spot Ethereum ETF'leri de 64,1 milyon dolarlık net giriş bildirdi. Bu, Ethereum ETF'leri için üç günlük pozitif performans anlamına geliyor. Ethereum fiyatı ise yüzde 0,73 yükselerek yazım sırasında 1.820 dolardan işlem görüyor.