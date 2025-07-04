Bitcoin ETF'leri iki günde 1 milyar dolarlık giriş yakaladı

Bitcoin ETF'leri iki günde 1 milyar dolarlık giriş yakaladı
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ABD spot Bitcoin ETF'leri son iki günde 1 milyar dolarlık net girişle toplam 50 milyar dolara yaklaştı. Fidelity'nin FBTC fonu 421 milyon dolarla liderlik ederken BlackRock'ın IBIT fonu 224 milyon dolarlık güçlü dönüş yaptı. Günlük işlem hacmi 5,3 milyar dolara ulaşırken kurumsal talep devam ediyor.

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine olan ilgilerini artırarak sürdürüyor. Salı günü yaşanan 342,2 milyon dolarlık çıkışların ardından piyasaya geri dönen güven, çarşamba ve perşembe günlerinde toplamda 1 milyar dolarlık net girişle sonuçlandı. Bu performans, Bitcoin'in 110.000 dolar seviyesini kısa süreliğine aşmasıyla aynı zamana denk geldi.

Bitcoin ETF Hacimlerinde Mayıs Sonrası En Yüksek Günlük İşlem Hacmi

Fidelity'nin FBTC fonu, iki günlük dönemde toplam 421 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. Fon, çarşamba günü 184 milyon dolar, perşembe günü ise 237,1 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu performans, fonun son dönemde artan popülaritesini gösteriyor.

BlackRock'ın IBIT fonu ise alışılmadık bir sessizlik dönemini geride bıraktı. Nisan ayından bu yana ilk kez art arda iki gün sıfır net akış yaşayan fon, perşembe günü 224,5 milyon dolarlık güçlü geri dönüş sergiledi. Bu gelişme, fonun 73,6 milyar dolarlık yönetim altındaki varlık büyüklüğüyle liderliğini koruduğunu ortaya koydu.

Bitcoin ETF'leri, perşembe günü mayıs ayından bu yana en yüksek günlük işlem hacmini kaydetti. Toplam 5,3 milyar dolarlık hacmin 4,1 milyar doları BlackRock'ın IBIT fonuna dahil olurken, bu rakamlar ETF'lerin toplam işlem hacminin 1 trilyon doları aştığını gösteriyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in yüzde 64,6'ya yükselen hakimiyetinin tarihsel verilere göre altcoin performansının önünde gelen bir seviye olduğunu belirtiyor. BRN baş analisti Valentin Fournier, "Bitcoin hakimiyetinin bu seviyeye çıkması, özellikle BTC'nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın sabit kalması durumunda altcoin sezonunu tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ethereum ETF'leri de perşembe günü 148,5 milyon dolarlık net giriş görürken, BlackRock'ın ETHA fonu 85,4 milyon dolarlık pay ile öncülük etti. Temmuz 2024'te lansmanından bu yana toplam net girişi 4,4 milyar dolara ulaşan Ethereum ETF'lerinin performansı da olumlu seyrediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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