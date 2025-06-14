Bitcoin ETF'leri haftalık rekorla 1 milyar dolar topladı

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenini bir kez daha kanıtladı. Cuma günü Bitcoin'in 100.000 dolara yaklaştığı dönemde bile kurumsal fonlar net alım gerçekleştirdi. Bu durum sektörün Bitcoin'in uzun vadeli değer önerisine olan güvenini yansıtıyor.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Düşüşünü Fırsata Çevirdi

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri cuma günü 301 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam özellikle Bitcoin fiyatının 100.000 dolar seviyesine yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti. Haftalık bazda toplam ETF girişleri 1,3 milyar dolara ulaşarak önceki haftanın 128 milyon dolarlık çıkışlarını tersine çevirdi.

BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF'si olan IBIT, cuma günü tek başına 238 milyon dolarlık yatırım akışı aldı. Bu gelişme fonun kümülatif toplamını 49,7 milyar dolara çıkarırken toplam yönetim altındaki varlıklar 70 milyar dolara ulaştı. IBIT böylece finans tarihinin en hızla büyüyen ETF'si ünvanını koruyor.

2004 yılında başlatılan SPDR Gold Trust şu anda 103 milyar dolarlık varlığa sahip. Analistler mevcut trend devam ederse IBIT'in önümüzdeki aylarda veya 2026'da dünyanın en büyük altın ETF'sini geçebileceğini öngörüyor.

Bitcoin'in borsalardaki arzı ocak ayından bu yana önemli bir düşüş göstererek 1,5 milyondan 1,1 milyona indi. Bu arz daralması Bitcoin fiyatı için uzun vadede destekleyici bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Teknik analiz açısından Bitcoin aylık grafikte güçlü sinyaller veriyor. Kasım 2021'den bu yana oluşan yuvarlak dip formasyonu tamamlanmaya yaklaşırken sekiz yıllık yükselen trend çizgisinden yukarı kırılım beklentileri artıyor. Ark Invest Bitcoin için 2030 hedefini 2,4 milyon dolar olarak açıklarken Michael Saylor orta vadede 1 milyon dolarlık seviyeyi işaret ediyor.