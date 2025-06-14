Bitcoin ETF'leri haftalık rekorla 1 milyar dolar topladı

Bitcoin ETF'leri haftalık rekorla 1 milyar dolar topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin hafta sonu 105.000 doların üzerinde konumlanırken Wall Street'ten rekor destek geliyor. Bitcoin ETF'leri haftalık 1,3 milyar dolarlık giriş kaydederek önceki haftanın çıkışlarını tersine çevirdi. BlackRock'ın IBIT fonu tek günde 238 milyon dolar çekerek toplam varlığını 70 milyar dolara taşıdı. Teknik analizler Bitcoin'in sekiz yıllık trend çizgisinden kırılıma hazır olduğunu gösteriyor.

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenini bir kez daha kanıtladı. Cuma günü Bitcoin'in 100.000 dolara yaklaştığı dönemde bile kurumsal fonlar net alım gerçekleştirdi. Bu durum sektörün Bitcoin'in uzun vadeli değer önerisine olan güvenini yansıtıyor.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Düşüşünü Fırsata Çevirdi

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri cuma günü 301 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam özellikle Bitcoin fiyatının 100.000 dolar seviyesine yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti. Haftalık bazda toplam ETF girişleri 1,3 milyar dolara ulaşarak önceki haftanın 128 milyon dolarlık çıkışlarını tersine çevirdi.

BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF'si olan IBIT, cuma günü tek başına 238 milyon dolarlık yatırım akışı aldı. Bu gelişme fonun kümülatif toplamını 49,7 milyar dolara çıkarırken toplam yönetim altındaki varlıklar 70 milyar dolara ulaştı. IBIT böylece finans tarihinin en hızla büyüyen ETF'si ünvanını koruyor.

2004 yılında başlatılan SPDR Gold Trust şu anda 103 milyar dolarlık varlığa sahip. Analistler mevcut trend devam ederse IBIT'in önümüzdeki aylarda veya 2026'da dünyanın en büyük altın ETF'sini geçebileceğini öngörüyor.

Bitcoin'in borsalardaki arzı ocak ayından bu yana önemli bir düşüş göstererek 1,5 milyondan 1,1 milyona indi. Bu arz daralması Bitcoin fiyatı için uzun vadede destekleyici bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Teknik analiz açısından Bitcoin aylık grafikte güçlü sinyaller veriyor. Kasım 2021'den bu yana oluşan yuvarlak dip formasyonu tamamlanmaya yaklaşırken sekiz yıllık yükselen trend çizgisinden yukarı kırılım beklentileri artıyor. Ark Invest Bitcoin için 2030 hedefini 2,4 milyon dolar olarak açıklarken Michael Saylor orta vadede 1 milyon dolarlık seviyeyi işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağı düşürdüğünü açıkladı

İsrail saldırıya geçti! İran'ın yanıtı sert oldu
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Kritik isimler katıldı
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi

İsrail'den İran'ın 'kalbine' saldırı! Doğal gaz sahasını vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız

Netanyahu yangına körükle gidiyor! İran'ı açık açık tehdit etti
title