Bitcoin ETF'leri haftalık madenciliği gölgede bıraktı

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki etkisi giderek artarken, ABD merkezli Bitcoin ETF'leri arz-talep dinamiklerini önemli ölçüde değiştiriyor. HODL15Capital'ın yayınladığı rapora göre ETF ihraççıları bir önceki haftada madencilerin ürettiği 3.150 BTC'ye karşılık 18.644 Bitcoin satın aldı.

Bitcoin ETF'leri Haftalık Üretiminin Altı Katını Topluyor

Bu büyük ölçekli alımlar, Bitcoin'in 2 Mayıs'ta 97.700 dolara ulaşan altı haftalık yükselişine katkıda bulundu. Ancak lider kripto para birimi Bitcoin şu anda tekrar 94.000 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bu rakam, yedi gün önceki fiyatla aynı seviye.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT), sektör lideri konumunu korurken son beş işlem gününde neredeyse 2,5 milyar dolarlık girişe tanık oldu. Fon, 17 gündür çıkış yaşamadan yoluna devam ediyor.

ETF Store yöneticisi Nate Graci blog yazısında, spot Bitcoin ETF'lerinin önemli dağıtım kısıtlamalarına rağmen neredeyse 110 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştığını dile getirdi.

Geraci, birçok varlık yönetimi platformunun hala finansal danışmanların ve aracıların Bitcoin ETP'lerini tavsiye etmelerini veya bunlara erişim sağlamalarını kısıtladığını veya yasakladığını ekledi. Bu durum, Geraci'nin deyimiyle spot Bitcoin ETF'lerinin "elleri arkadan bağlı şekilde" faaliyet göstermesine neden oluyor.

Bu arada, Canary Capital spot Litecoin (LTC) ETF başvurusu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ikinci bir son tarih kararı 5 Mayıs'a kadar bekleniyor. İhraççı, Ekim ayında spot XRP ETF'nin yanı sıra spot Litecoin ETF için de başvuruda bulunmuştu.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart "Eğer herhangi bir varlığın erken onay alma şansı varsa, benim görüşüme göre bu Litecoin'dir." dedi. "Kişisel olarak bir gecikmenin daha olası olduğunu düşünüyorum." diye sözlerine devam etti. Meslektaşı analist Eric Balchunas da bu yılın başlarında benzer görüşü dile getirmişti.

Bloomberg'in Nisan ayında bildirdiğine göre 70'ten fazla ABD kripto ETF'si bu yıl SEC'in kararını bekliyor.