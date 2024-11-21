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Bitcoin ETF'leri BlackRock öncülüğünde rekor hacme ulaştı

Bitcoin ETF'leri BlackRock öncülüğünde rekor hacme ulaştı
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Haberler
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ABD'de işlem gören spot Bitcoin (BTC) ETF'lerinin toplam net varlık değeri tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. SoSoValue verilerine göre 12 spot Bitcoin ETF'inin toplam değeri 100,55 milyar dolara yükseldi ve bu rakam tüm Bitcoin piyasa değerinin yüzde 5,4'ünü temsil ediyor.

Artış eğilimini sürdüren Bitcoin'in fiyatı 98.094 dolar seviyesine ulaşırken, ETF'lere olan yatırımcı ilgisi de artmaya devam ediyor. Yatırım devleri arasında BlackRock'ın IBIT fonu 45,4 milyar dolar ile liderliğini sürdürüyor.

Bitcoin ETF'leri Piyasada Yeni Bir Sayfa Açtı

Kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini gösteriyor. ETF'ler çarşamba günü 733,5 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam bir önceki günün 837,36 milyon dolarlık girişinin ardından yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

BlackRock'ın IBIT fonuna 626,5 milyon dolar giriş yapıldı. Grayscale'in GBTC'si gün içinde sıfır akış görürken, Fidelity'nin FBTC'si 133,9 milyon dolar giriş topladı. Bitwise'ın BITB'si ve Ark ile 21Shares'in ARKB'si sırasıyla 9,3 milyon ve 3,8 milyon dolar giriş sağladı.

Ethereum (ETH) ETF'lerinde ise farklı bir tablo göze çarpıyor. Spot Ethereum ETF'leri beş gün üst üste negatif akış yaşadı ve çarşamba günü 30,3 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Dokuz Ethereum ETF'inin işlem hacmi bir önceki güne göre düşüş gösterdi ve 338,3 milyon dolara geriledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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