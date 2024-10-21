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Bitcoin ETF girişleri ve seçim beklentileri piyasayı hareketlendiriyor

Bitcoin ETF girişleri ve seçim beklentileri piyasayı hareketlendiriyor
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Bitcoin, 70.000 dolar direncini test ederken, ETF girişleri rekor seviyeye ulaştı. Donald Trump'ın seçim şansının artması ve Kamala Harris'in kripto dostu politikaları, yatırımcı güvenini artırıyor. Bernstein analistleri, piyasanın "çılgınca risk iştahı" gösterdiğini belirtiyor.

Kripto para dünyasında heyecan dorukta. Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesini zorlaması, sadece fiyat artışının değil aynı zamanda kurumsal ilginin de bir göstergesi olarak kabul ediliyor. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, kripto dostu politikaların ön plana çıkmasıyla sektöre olan güveni pekiştiriyor. Bu gelişmeler, kripto ekosisteminin geleceğine dair iyimser beklentileri artırıyor.

ETF Piyasası Bitcoin Girişleriyle Rekor Tazeliyor

Bernstein analistleri, Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) girişlerinin, kripto hisse senedi piyasalarının ve perakende yatırımcı duyarlılığının "çılgınca risk iştahı gösterdiğini" açıkladı. Gautam Chhugani liderliğindeki analist ekibi, Bitcoin'in diğer riskli varlıklarla birlikte, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanma olasılığının artmasını ve Kamala Harris'in olumlu kripto politikası açıklamalarını olumlu yorumladığını ifade etti.

ABD spot Bitcoin ETF'leri güçlü net girişlere geri döndü. Geçen hafta 2,1 milyar dolar kaydedildi. Bu, Mart ayının ikinci haftasında üretilen 2,6 milyar dolardan bu yana en yüksek seviye. Kümülatif net girişler yaklaşık 21 milyar dolara ulaşırken yönetilen varlıklar 66 milyar dolardan fazla rekor seviyeye ulaştı.

Kripto ile ilgili hisse senetleri bu ay şimdiye kadar Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi. Bitcoin madencileri, yıl boyunca geride kaldıkları yapay zeka çeşitlendiricilerini büyük ölçüde geride bıraktı. Analistler, mevcut saf oyuncu performansının, hesaplama tezine kıyasla Bitcoin için altta yatan yükseliş yönlü duyarlılığı yansıttığını söyledi.

Memecoinler de yeni perakende yatırımcıları yeniden çekiyor. Toplam piyasa değerleri son altı ayda üç katına çıkarak yaklaşık 66 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, kripto sektöründeki yeni trendleri ve yatırımcı davranışlarını gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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