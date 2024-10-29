Bitcoin ETF etkisi: BlackRock fonu 11 gündür kesintisiz büyüyor

Kripto para piyasaları seçim öncesinde hareketli günler yaşıyor. Opsiyon piyasasında açık pozisyonların artması ve 80.000 dolarlık satın alma opsiyonlarına yönelik talebin yükselmesi, Bitcoin için iyimser beklentileri yansıtıyor.

Bitcoin'de Seçim Öncesi Kurumsal Yatırımcı Hareketliliği

Spot Bitcoin ETF'leri son 24 saatte 479 milyon dolar net giriş kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonu 315 milyon dolarlık giriş ile liderliğini sürdürdü. Ark ve 21Shares'in ARKB'si 59,78 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'si ise 44,12 milyon dolarlık giriş topladı.

Bitcoin madenciliği zorluğu yüzde 4 artış gösterirken, Blockware Intelligence önümüzdeki dönemde yüzde 6'lık ek bir artış öngörüyor. Bu artışlar ağın güvenliğini güçlendiriyor.

Türev piyasasındaki hareketlilik kısa pozisyonları etkiledi. Son 24 saatte 179 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye oldu. Bitcoin kısa pozisyonları bu tasfiyenin 80 milyon dolarını oluşturdu.