Bitcoin ekonomik belirsizliklere rağmen neden yükseliyor?

Küresel makroekonomik dalgalanmalar genellikle kripto para piyasasını olumsuz etkilese de son veriler Bitcoin'in bu zorlu ortamda gösterdiği direnci ortaya koyuyor. Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin 285 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı ve 10 veya daha fazla BTC tutan cüzdanların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, büyük yatırımcıların kripto para piyasasına olan güveninin güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,3 ve haftalık bazda yüzde 7 artışla 85.813 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Büyük Yatırımcılar Panik Satışlarını Fırsata Çeviriyor

Gümrük vergilerinin hafifletilmesinin ötesinde, çeşitli Blockchain metrikleri, Bitcoin'in son fiyat artışının iyileşen temellerle ve olumlu zincir üstü metriklerle desteklendiğini gösteriyor.

Santiment'in raporu, yatırımcıların Bitcoin'in beklentileri konusunda daha iyimser hale geldiği değişen piyasa duyarlılığını vurguladı.

Kripto topluluğundaki önemli isimler, önemli Bitcoin alımları yapmaya devam ediyor. Strategy, büyüyen rezervlerine 285 milyon dolar değerinde Bitcoin ekledi. Bu hamle, uzun vadeli yatırımcılar arasında artan güveni daha da vurguluyor.

Veriler ayrıca, genellikle sürdürülebilir rallilerin potansiyelini işaret eden önemli bir gösterge olan Ağ Gerçekleşen Kâr/Zarar (NRPL) oranında önemli bir artış gösteriyor. Bu metrik, daha fazla Bitcoin sahibinin kârda olduğunu ve bunun satış baskısını azaltabileceğini gösteriyor.

Borsalardaki Bitcoin arzı azaldı. Bu durum satış için daha az token mevcut olduğu anlamına geliyor. Borsa arzındaki bu düşüş genellikle yatırımcıların pozisyonlarını uzun vadeli elde tuttuklarını gösterir. Bu da Bitcoin'in fiyat istikrarına katkıda bulunur.

10 veya daha fazla BTC tutan cüzdanlar, önemli yatırımcılardan artan ilgiyi göstererek 16,36 milyon BTC ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Fiyat düşüşleri sırasında bile balinalar varlıklarını artırmaya devam ettiler.