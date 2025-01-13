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Bitcoin düşüşü önceki döngüleriyle benzerlik gösteriyor

Bitcoin düşüşü önceki döngüleriyle benzerlik gösteriyor
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Bitcoin (BTC), bu ay yaşadığı yüzde 10'luk düşüşün ardından yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Kripto para analistleri, halving sonrası dönemlerde yaşanan ocak ayı düşüşlerinin tarihsel olarak güçlü yükselişlerin habercisi olduğunu belirtiyor. Önceki döngülerde benzer düşüşlerin ardından Bitcoin'in rekor seviyelere ulaştığı gözlemleniyor.

Kripto para piyasasının önde gelen analisti Axel Bitblaze, Bitcoin'in 7 Ocak'ta ulaştığı 102.300 dolar zirvesinden 92.000 dolara düşmesinin yatırımcılar için endişe kaynağı olmaması gerektiğini vurguluyor. Geçmiş halving sonrası dönemlerde yaşanan Ocak düşüşlerinin ardından Bitcoin'in güçlü yükselişler kaydettiğini hatırlatıyor.

Ocak Düşüşleri Halving Sonrası Normal Karşılanıyor

Bitcoin, halving sonrası dönemlerde benzer performans gösterdi. 2021 yılının ocak ayında, lider kripto para birimi yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti sonrasında yüzde 130 yükselerek 69.000 dolar seviyesine ulaştı.

2017 yılında da benzer bir senaryo yaşandı. Bitcoin, ocak ayında yüzde 30 düşüşün ardından yıl sonunda yüzde 2.400 yükselerek 20.000 dolar seviyesine ulaştı.

Piyasa koşulları bu döngüde daha olumlu görünüyor. Kitlesel adaptasyon, kripto dostu hükümetler ve ETF onayları gibi gelişmeler Bitcoin'in yükseliş potansiyelini güçlendiriyor.

Stockmoney Lizards analisti, mevcut döngünün gelecek 12 ayda daha fazla yükseliş potansiyeli barındırdığını ve nihai yükseliş aşamasına henüz ulaşılmadığını belirtiyor. Bu döngüde Bitcoin'in 200.000 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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