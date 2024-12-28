Bitcoin dünyasında dev varlıklar özel işlemlerle hareket ediyor

CryptoQuant verilerine göre kurumsal Bitcoin yatırımcıları, özel işlem teknolojisi CoinJoin kullanımını son iki yılda üç katına çıkardı. Spot Bitcoin ETF'ler ve MicroStrategy başta olmak üzere büyük yatırımcılar, 40 milyar doların üzerinde değere sahip Bitcoin varlıklarını bu teknoloji ile transfer ediyor. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, bu işlemlerin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olmadığını vurguladı.

Özel Bitcoin Transferleri Rekor Düzeye Ulaştı

CryptoQuant'ın araştırması, tanımlanamayan Bitcoin balinalarının elinde 420.000 BTC bulunduğunu ortaya koydu. Ki Young Ju, bu durumun hack veya kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili olmadığını ifade etti. Chainalysis raporuna göre 2024'teki hack kayıpları 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kripto para uzmanları, tanımlanamayan Bitcoin balinalarının bir ulus-devlet veya yaptırımlara tabi ülke olabileceği üzerinde duruyor. Rusya'nın Bitcoin ve diğer kripto varlıklarla dış ticarete izin veren yeni mevzuatı bu tartışmaları güçlendiriyor.

CoinJoin teknolojisinin artan kullanımı, düzenleyici kurumların dikkatini çekmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, nisan ayında Samourai Wallet'ın kurucularını tutukladı ve platformun web sitesine el koydu. ABD Adalet Bakanlığı, platformun 2 milyar dolarlık yasadışı işlem ve 100 milyon doların üzerinde kara para aklama faaliyetine aracılık ettiğini bildirdi.