Bitcoin devi MicroStrategy, Nasdaq 100'e dahil oluyor

MicroStrategy'nin Nasdaq 100'e girişi, 13 farklı borsa yatırım fonundan milyarlarca dolarlık pasif fon akışının önünü açacak. Analistlerin tahminlerine göre şirketin endeksteki yüzde 0,47'lik ağırlığı, yaklaşık 2,1 milyar dolarlık yeni yatırım anlamına geliyor. Bu süreç, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artmasında kritik bir rol oynayacak.

Tarihte İlk Kez Bir Bitcoin Şirketi Nasdaq Endeksine Giriyor

MicroStrategy'nin kurumsal Bitcoin stratejisi 2020 yılından bu yana devam ediyor. Şirket son olarak 15.350 Bitcoin daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 439.000'e yükseltti. Bu rakam, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yüzde 2'sine denk geliyor.

Şirketin S&P 500 endeksine girme hedefi de bulunuyor. Bu hedefe ulaşmak için 2025'in ilk çeyreğinde yürürlüğe girecek yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) düzenlemelerinden faydalanacak. Yeni düzenleme, şirketlerin bilançolarındaki dijital varlıkları gerçeğe uygun değerle ölçmelerine olanak sağlayacak.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, şirketin Bitcoin alım programının piyasada benzeri görülmemiş olduğunu vurguluyor. Şirketin yüzde 18'lik kaldıraç seviyesiyle daha fazla borç alma kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Chhugani, Bitcoin'in 100 bin dolar seviyelerinde seyretmesi durumunda alımların devam edeceğini öngörüyor.