Bitcoin devi MicroStrategy küresel sermayeyi kendine çekiyor

MicroStrategy'nin agresif Bitcoin alım stratejisi, Wall Street'te benzeri görülmemiş bir yaklaşımı oluşturuyor. Şirket halihazırda 331.200 Bitcoin'lik rezervi ile dikkat çekerken, Bernstein'ın 2025 sonu için 600 dolarlık hedef fiyat belirlemesi, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan güvenini yansıtıyor.

MicroStrategy Bitcoin Arzının Yüzde 4'üne Sahip Olacak

MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi, Wall Street'te yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bernstein analisti Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, şirketi "dünyanın sermaye rezervlerini çeken bir Bitcoin mıknatısı" olarak tanımlıyor.

Şirketin son dönemdeki atılımı dikkat çekici seviyeye ulaştı. MicroStrategy, 11-17 Kasım tarihleri arasında Bitcoin başına ortalama 88.627 dolar fiyatla yaklaşık 4,6 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

Bernstein'ın değerlendirmesine göre şirket, 2033 yılına kadar yaklaşık 830.000 Bitcoin'e sahip olmayı hedefliyor. Bu miktar, Bitcoin başına 1 milyon dolar fiyat senaryosunda 830 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor.

Michael Saylor'ın vizyoner yaklaşımı şirketin geleceğini şekillendiriyor. MicroStrategy'nin "Bitcoin bankası" olma hedefi, kripto para dünyasında yeni bir iş modelinin önünü açıyor.