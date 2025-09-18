Haberler

Bitcoin devi Metaplanet ABD operasyonlarını başlatıyor

Bitcoin devi Metaplanet ABD operasyonlarını başlatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metaplanet, Bitcoin türev stratejisi için Miami'de Metaplanet Income şirketini kurdu. 15 milyon dolarlık sermayeli iştiraki, gelir üretim faaliyetlerini ölçeklendirecek. Japon şirket 20.136 Bitcoin rezervine sahip ve 2,3 milyar dolar değerindeki portföyünü çeşitlendiriyor. Risk yönetimi dengeli tutulacak.

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet'in küresel genişleme hamleleri hızlanıyor. Şirket daha önce 1,4 milyar dolarlık uluslararası fon toplama başarısı göstermişti. Miami merkezli kurulacak yan kuruluşu Metaplanet Income Corp., ana hazine varlıklarından bağımsız şekilde faaliyet gösterecek ve risk yönetimi dengesini koruyacak.

Japon Kripto Şirketi ABD'de Türev İşlem Şirketi Açtı

CEO Simon Gerovich'in liderliğindeki proje, 2024 sonlarında başlatılan Bitcoin gelir üretim hattının resmileşmesi anlamına geliyor. Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada "Bu iş büyüme motorumuz haline geldi." ifadelerini kullandı.

Yeni kuruluşun yönetim kadrosu Gerovich'in yanı sıra yönetmenler Dylan LeClair ve Darren Winia'yı içeriyor. Metaplanet, 2025 tam yıl sonuçları üzerinde önemli bir etki beklemiyor ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası kuralları gereği gerektiğinde ek açıklamalar yapacağını belirtti.

ABD genişlemesi, Metaplanet'in Bitcoin net varlık değerini ve kurumsal tabanını genişletmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket bu hafta yayınlanan ayrı bir açıklamada, denizaşırı fon toplamanın Bitcoin satın alımlarını hızlandırmak ve gelecekteki sermaye politikasını desteklemek için amaçlandığını söyledi.

Metaplanet, Michael Saylor'ın BTC hazine şirketi Strategy'den sonra dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında konumlanmayı hedefliyor. Gerovich ayrıca X'teki takipçilerine arzın büyük yatırım fonu grupları, devlet varlık fonları ve hedge fonların katılımını çektiğini belirterek, bunu şirketin Bitcoin stratejisinin onaylanması olarak nitelendirdi.

Geçen hafta Tokyo merkezli şirket 2,3 milyar doların üzerinde değere sahip Bitcoin portföyünü 20.136 BTC'ye çıkardı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler

Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
title