Bitcoin devi Metaplanet ABD operasyonlarını başlatıyor

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet'in küresel genişleme hamleleri hızlanıyor. Şirket daha önce 1,4 milyar dolarlık uluslararası fon toplama başarısı göstermişti. Miami merkezli kurulacak yan kuruluşu Metaplanet Income Corp., ana hazine varlıklarından bağımsız şekilde faaliyet gösterecek ve risk yönetimi dengesini koruyacak.

Japon Kripto Şirketi ABD'de Türev İşlem Şirketi Açtı

CEO Simon Gerovich'in liderliğindeki proje, 2024 sonlarında başlatılan Bitcoin gelir üretim hattının resmileşmesi anlamına geliyor. Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada "Bu iş büyüme motorumuz haline geldi." ifadelerini kullandı.

Yeni kuruluşun yönetim kadrosu Gerovich'in yanı sıra yönetmenler Dylan LeClair ve Darren Winia'yı içeriyor. Metaplanet, 2025 tam yıl sonuçları üzerinde önemli bir etki beklemiyor ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası kuralları gereği gerektiğinde ek açıklamalar yapacağını belirtti.

ABD genişlemesi, Metaplanet'in Bitcoin net varlık değerini ve kurumsal tabanını genişletmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket bu hafta yayınlanan ayrı bir açıklamada, denizaşırı fon toplamanın Bitcoin satın alımlarını hızlandırmak ve gelecekteki sermaye politikasını desteklemek için amaçlandığını söyledi.

Metaplanet, Michael Saylor'ın BTC hazine şirketi Strategy'den sonra dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında konumlanmayı hedefliyor. Gerovich ayrıca X'teki takipçilerine arzın büyük yatırım fonu grupları, devlet varlık fonları ve hedge fonların katılımını çektiğini belirterek, bunu şirketin Bitcoin stratejisinin onaylanması olarak nitelendirdi.

Geçen hafta Tokyo merkezli şirket 2,3 milyar doların üzerinde değere sahip Bitcoin portföyünü 20.136 BTC'ye çıkardı.