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Bitcoin değeri altınla yarışıyor

Bitcoin değeri altınla yarışıyor
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Lider kripto para birimi Bitcoin, 107.000 dolarlık rekor değeri ve altına oranla 40 ons ile yeni bir tarihi zirveye ulaşarak, kripto ve geleneksel piyasalarda dikkatleri üzerine çekiyor.

Bitcoin, gün içinde 107.000 dolar seviyesini geride bırakmasıyla birlikte yeni bir zirveye ulaştı ve altına oranla değerini 40 ons altına taşıdı. Uzmanlar bu yükselişin devam edeceğini ve Bitcoin'in altın piyasasında daha büyük bir pay alabileceğini öngörüyor. Kripto para dünyasındaki bu gelişme, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekiyor.

Bitcoin'in Altınla Yarışmaya Devam Ediyor

Kripto para dünyasının öncüsü Bitcoin, 16 Aralık tarihinde kaydettiği 107 bin dolarlık değeriyle yeni bir başarıya imza attı. Özellikle altın karşısındaki performansıyla dikkat çeken Bitcoin, ilk kez 40,49 ons altın değerine ulaşarak tarihinin en yüksek oranına ulaştı.

Geleneksel yatırım araçlarına alternatif olarak görülen Bitcoin'in yükseliş trendi, uzmanların da radarında. Vadeli işlem piyasalarının deneyimli ismi Peter Brandt, bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor ve Bitcoin-altın paritesinin 89 onsa kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Piyasa hacmi bakımından altın 15 trilyon dolarla halen liderliğini korurken, Bitcoin 2,1 trilyon dolarlık değeriyle önemli bir rakip konumunda bulunuyor. Finans dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan ARK Invest kurucusu Cathie Wood ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, Bitcoin'in dijital altın olarak taşıdığı potansiyele dikkat çekiyor.

Bitcoin ekosisteminde dikkat çeken bir diğer gelişme ise madencilik alanında yaşanıyor. CoinWarz verilerine göre 15 Aralık'ta madencilik zorluğu 105 trilyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Her 2.016 blokta bir güncellenen zorluk seviyesinin bir sonraki ayarlaması 1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin'in sergilediği bu performans, dijital varlıkların geleneksel finans araçlarıyla olan rekabetinde yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. Piyasa katılımcıları, bu gelişmeleri yakından takip ederek yatırım stratejilerini şekillendirmeye devam ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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