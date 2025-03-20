Bitcoin'de düşüşleri uzun vadede kazanç fırsatı sunuyor

Bitwise Yatırım Müdürü Matt Hougan, Bitcoin'in Trump'ın gümrük vergileri gibi kriz anlarında gösterdiği "düşüş sonrası hızlı yükseliş" modelini açıkladı. Araştırmalar, Bitcoin'in S&P 500'ün önemli düşüş dönemlerinde göreceli olarak yüzde 30 daha fazla değer kaybettiğini ancak sonrasında ortalamada yüzde 190 yükseldiğini ortaya koyuyor. Hougan, bu durumu Wall Street'in varlık değerleme metodolojisiyle ilişkilendiriyor ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak nitelendiriyor.

Bitwise Raporuna Göre Bitcoin Krizlerde Düşüş Ardından Yüzde 190 Yükseliyor

Bitwise CIO'su Matt Hougan, Bitcoin'in kriz anlarındaki davranışını anlamak için Wall Street'in "net bugünkü değer" konseptini referans gösteriyor. Bu yaklaşım, bir varlığın gelecekteki potansiyel değerinin bugünkü karşılığını hesaplamaya dayanıyor.

Hougan'ın açıklamasına göre şirketlerin değerlemesinde iskontolu nakit akışı analizi kullanılırken, Bitcoin için de benzer bir mantık uygulanabilir Bitwise, Bitcoin'in 2029'da 1 milyon dolar değerinde olacağını öngörüyor. Ancak bu tahminin bugünkü değeri, uygulanan iskonto oranına göre değişiklik gösteriyor.

Trump'ın tarife kararları piyasalarda belirsizlik yaratarak iskonto faktörünü artırdı ve bu durum Bitcoin'in kısa vadede değer kaybetmesine neden oldu. Bitcoin, tarife duyurularının ardından yaklaşık yüzde 30 düşerek 76.700 dolar seviyesini test etti.

Bitcoin altyapı ve kurumsal finansal hizmetler şirketi NYDIG'in yorumlarına göre Bitcoin, tarife savaşlarından uzun vadede faydalanabilir. Tarifeler kısa vadede risk algısını artırsa da uzun vadede politik ve ekonomik istikrarsızlığa karşı koruma sağlama özelliği Bitcoin'in değerini yükseltebilir.

Hougan, "Piyasanın görünmez eli bu hesaplamaları yaparak yeni fiyat hedeflerine doğru yol buluyor." diyerek iskonto faktöründeki kısa vadeli artışların uzun vadeli yatırımcılar için indirimli giriş fırsatı yarattığını belirtiyor.

Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi başkanlık kararnamesi piyasada ılımlı karşılansa da BRN analisti Valentin Fournier, hükümet liderliğinde bir Bitcoin birikim yarışının ani ve büyük bir fiyat artışını tetikleyebileceğini ifade ediyor.