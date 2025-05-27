Bitcoin coştu: İşte yeni hedefi

Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, son haftalarda yükseliş trendini koruyarak yatırımcılara güven veriyor. 111 bin 800 dolardan gelen kâr realizasyonuna rağmen fiyat yapısı bozulmadı. Analistler, mevcut durumu sağlıklı bir konsolidasyon olarak değerlendiriyor.

Bitcoin 120 bin dolara göz kırpıyor

Kritik destek seviyelerini koruyan Bitcoin'de yükseliş trendi güçlenerek devam ederken, 120 bin dolarlık psikolojik eşik radarına girdi.

Bitcoin'de 111 bin 800 dolar seviyesine kadar süren yükselişin ardından yaşanan geri çekilme, piyasa yapısını bozmadı. Teknik göstergeler, mevcut düzeltmenin sağlıklı bir konsolidasyon olduğunu ve yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabileceğini işaret ediyor.

Bitcoin, 111 bin 800 dolarlık zirvenin ardından 106 bin 500 dolar civarındaki bölgeye geri çekildi. Bu seviye, son seanslarda güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Fibonacci retracement (geri çekilme) göstergesinin yüzde 61,8 seviyesi ve hareketli ortalamaların kesişim noktası, bu bölgenin önemini artırıyor. Teknik analizde bu tür çoklu göstergelerin bir araya gelmesi, güvenilir bir destek bölgesi oluşturduğuna işaret ediyor.

91 bin 500 dolardan başlayan yükseliş trendinde Bitcoin, sürekli olarak daha yüksek dip ve daha yüksek zirve formasyonları oluşturuyor. Bu durum, güçlü bir trendin devam ettiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bitcoin'in 106 bin 500 dolar seviyesinin destek olarak korunması durumunda, boğa piyasasının momentum kazanmaya devam etmesi bekleniyor. Mevcut durum, bir trend dönüşü veya zirve formasyonundan ziyade, yükseliş trendi içinde bir konsolidasyon olarak yorumlanıyor.

Piyasa uzmanlarının dikkat çektiği en önemli hedef 120 bin dolar seviyesi olarak belirginleşiyor. Uzmanlar bu hedefin rastgele belirlenmediğini dile getirdi. Uzmanlara göre, 91 bin 500 dolar ile 111 bin 800 dolar arasındaki hareketin Fibonacci extension (uzatma) analizine göre yüzde 161,8 seviyesine denk geliyor. Aynı zamanda yatırımcılar için önemli bir psikolojik eşik olan bu seviye, destek bölgesinin korunması halinde ulaşılabilecek en mantıklı hedef olarak görülüyor.

106 bin 500 dolar seviyesinin destek olarak kalması halinde, Bitcoin'in trend içinde yeni bir yüksek dip oluşturması bekleniyor. Bu durum, 120 bin dolara doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için zemin hazırlayabilir. Momentum göstergeleri boğaların lehine işaret ederken bu hafta içinde bir kırılma yaşanması olasılığı değerlendiriliyor.