Bitcoin bugün neden yükseliyor? İşte 5 temel sebep!

Bitcoin'in bugün yükselişini açıklayan temel faktörler arasında beş ana sebep öne çıkıyor. Anthony Pompliano'nun video analizine dayanarak, bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:

1. Artan Talep ve Güç Kaybeden Dolar

Pompliano, ABD dolarının değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcıların parasını koruyabilecek daha güvenli limanlara yöneldiğini vurguluyor. Bitcoin, merkezi olmayan yapısı sayesinde enflasyona ve zayıflayan para birimlerine karşı etkili bir koruma olarak görülüyor. Bu durum, piyasaya daha fazla alıcı çekerek fiyatın yükselmesine neden oluyor.

2. Sabit Arz ve Fed'in Faiz İndirimleri

Bitcoin'in arzı, maksimum 21 milyon ile sınırlı olduğu için kıtlığı değerini artırıyor. Talep yükseldikçe, sabit bir arzla fiyat doğal olarak artıyor. Ayrıca, 18 Aralık'ta ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tekrar düşürmesi bekleniyor. Bu da para arzını artırarak alım baskısını yükseltiyor.

3. Kurumsal Yatırımlar ve ETF'ler

Büyük finans kurumları ve şirketler Bitcoin'e yatırım yaparak güven ve sermaye akışı sağlıyor. Özellikle Ocak 2024'te onaylanan Bitcoin ETF'leri, yatırımcıların Bitcoin'e erişimini kolaylaştırdı. Wall Street'ten gelen milyarlarca dolarlık girişle birlikte Bitcoin'in fiyatı ikiye katlandı.

4. Küresel Ekonomik Belirsizlik

Artan enflasyon ve zayıflayan para birimleri, insanları Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönlendiriyor. Rusya ve Japonya gibi ülkeler, ekonomik istikrar için Bitcoin'i değerlendirmeye alıyor. Bitcoin, dijital altın alternatifi olarak ekonomik çalkantılara karşı koruma sağlıyor.

5. Piyasayı Destekleyen Açıklamalar

BlackRock CEO'su Larry Fink'in Bitcoin'i destekleyen yorumları ve şirketin finansal portföylerde yüzde 2 Bitcoin önerisi, piyasaya güven kazandırdı. Ayrıca, Donald Trump'ın küresel finansal yatırım aracı olarak bir Bitcoin Rezervi kurma planları da fiyat artışında etkili oldu.

Bitcoin'in bu yeni zirveleri, kurumsal ilginin artması, ekonomik koşullar ve olumlu piyasa beklentileriyle şekilleniyor. Önümüzdeki günlerde bu faktörlerin daha büyük hareketlere neden olabileceği düşünülüyor.