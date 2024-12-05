Bitcoin (BTC) zirvedeyken Mt. Gox dev BTC transferi gerçekleştirdi

Bitcoin (BTC) zirvedeyken Mt. Gox dev BTC transferi gerçekleştirdi
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İflas eden kripto para borsası Mt. Gox, Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar seviyesine ulaştığı gün 2,4 milyar dolar değerinde kripto para transferi gerçekleştirdi. Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence verilerine göre borsa 24.051,75 BTC'yi işaretlenmemiş bir cüzdana aktardı.

Mt. Gox'un soğuk depolama biriminden yapılan bu transfer, borsanın 12 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği en büyük hareket olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme, binlerce alacaklının beklediği geri ödemelerin yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Mt. Gox Soğuk Cüzdanlarından Gizemli Bitcoin Transferi

Bitcoin'in tarihi rekorunu kırdığı gün gerçekleşen transfer, kripto para piyasalarında hareketlenmeye neden oldu. Bitstamp ve Kraken gibi merkezi borsalar üzerinden yapılan önceki ödemelerin ardından gelen bu hareket, alacaklılar için yeni bir umut ışığı yarattı.

2014 yılında 850.000 BTC'nin çalındığı güvenlik ihlaliyle sarsılan Mt. Gox, geri ödeme tarihini Ekim 2025'e erteledi. Bu süreçte binlerce yatırımcı varlıklarının iadesini bekliyor.

ABD seçim sonuçlarının kripto para piyasalarına olumlu yansıması ile Bitcoin, 102.952 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2010 yılında Tokyo'da kurulan Mt. Gox, hack olayı öncesinde dünyanın en büyük Bitcoin borsası konumunda bulunuyordu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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