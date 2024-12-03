Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Bitcoin (BTC) fiyatı neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) fiyatı neden düşüyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı dünya genelinde yaşanan önemli olaylardan zaman zaman etkilenebiliyor. Son 24 saatte 95 bin doların altına doğru düşüş eğilimi gösteren BTC için araştırmalar hız kazandı. Peki, Bitcoin (BTC) fiyatı neden düşüyor?

Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim, Bitcoin fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü; Kuzey Kore ile artan gerilimler ve iç siyasi karışıklıklar, piyasa üzerinde etkili oldu.

Sıkıyönetim Bitcoin'i sarstı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı, özellikle Güney Kore wonu ile karşılaştırıldığında Bitcoin fiyatlarında dramatik bir düşüşe yol açtı. 3 Aralık'ta yatırımcılar bu habere tepki verirken, Bitcoin (BTC) fiyatı yaklaşık 130 milyon KRW'den 93,6 milyon KRW'ye kadar gerileyerek yüzde 28'lik büyük bir düşüş gösterdi. Bu hızlı dalgalanma, kripto para piyasasının jeopolitik olaylara ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.

Piyasa tepkileri ve yatırımcı duygusu

Güney Kore'deki siyasi karışıklıklar arttıkça Bitcoin'e yönelik yatırımcı duygusu giderek daha temkinli hale geldi. Bitcoin fiyatındaki ilk düşüş hızla toparlanarak 126 milyon KRW'nin üzerine çıktı. Ancak bu volatilite, kripto piyasasının potansiyel istikrarsızlık karşısında verdiği tepkiyi ve yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, askeri müdahalenin siyasi alanda gündeme gelmesi, regülasyon riski ve yatırım ortamına olası olumsuz etkiler konusunda endişelere yol açtı.

Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin kripto yatırımları üzerindeki etkisi

Güney Kore'deki siyasi gelişmeler, özellikle Cumhurbaşkanı Yoon'un otoritesine karşı muhalefetin girişimleri, kripto yatırımları için önemli etkiler taşıyor. Demokrat Parti liderlerinden Lee Jae-myung, sıkıyönetimin olası sonuçları hakkında ciddi endişeler dile getiriyor ve askeri müdahalenin seçilmiş yetkililere karşı uygulanabileceğini belirtiyor. Bu tür siyasi ayrılıklar, hem yerli hem de yabancı yatırımları caydırabilir, bu da kripto ekosisteminde dalgalanmalara yol açabilir.

Tarihte, jeopolitik gerilimler özellikle kripto para gibi yüksek volatiliteye sahip piyasalarda büyük etki yaratmıştır. Güney Kore'deki son olaylar, yatırımcı güveninin siyasi istikrarsızlıkla hızla sarsılabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Finansal analistler, kripto yatırımlarıyla ilgilenenlerin, piyasa fiyatlarında ani tepkiler yaratabilecek siyasi gelişmeleri izlemeleri gerektiğini belirtiyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
img

Ayrılık an meselesi! Yeni adresi Fenerbahçelileri çok kızdıracak
img

Hastanelerde büyük değişiklik
img

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.