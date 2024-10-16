Bitcoin balinası Kraken'e milyonlarca dolar aktardı

2009'dan bu yana sessizliğini koruyan bir Bitcoin balinası, son iki ay içerisinde kripto para borsası Kraken'e 5,47 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu büyük hareket, balinanın hala 75,2 milyon dolar değerinde Bitcoin barındırdığını gösteriyor.

Bitcoin Cüzdanından Milyonluk Transferler

Kripto para dünyasının en eski cüzdanlarından biri, uzun bir sessizliğin ardından varlıklarını harekete geçirdi. Bitcoin'in ilk günlerinden bu yana elinde tuttuğu Bitcoin varlıklarını, son dönemde borsalara aktarmaya başlayan bir "balina", sektörde dikkat çekti.

Blockchain veri analiz firması Arkham Intelligence'in açıklamasına göre Bitcoin Blockchain ağının kurulmasından hemen sonra madenciliğe başlayan ve o günden beri varlıklarını hareket ettirmeyen bir yatırımcı, son iki ay içinde toplamda 5,47 milyon dolar değerinde Bitcoin'i Kraken borsasına transfer etti. Bu transferlerin en sonuncusu, 14 Ekim tarihinde gerçekleşti ve 630 bin dolar değerindeydi.

Bu hareketlilik, kripto para piyasalarında merak uyandırırken, söz konusu yatırımcının hâlâ 75,2 milyon dolarlık Bitcoin'e sahip olduğu belirtiliyor. Son işlemin ardından, 1.127 Bitcoin'lik bir miktar da farklı bir cüzdana aktarıldı.

Benzer bir hareket, 3 Ekim'de başka bir eski dönem Bitcoin sahibi tarafından da gerçekleştirildi. On yıldır herhangi bir işlem yapmayan bu yatırımcı, 610 bin dolar değerinde 10 Bitcoin'i Kraken'e gönderdi.

Geçtiğimiz ay ise, Bitcoin'in ilk dönemlerinde madenciliğe başlayan başka bir "balina", 15 yıllık bir aradan sonra 16 milyon dolarlık Bitcoin'i yine Kraken borsasına aktardı.

Bu hareketliliğin, Bitcoin fiyatlarındaki son yükselişle ilgili olabileceği düşünülüyor. Geçen hafta Bitcoin, yüzde 7,45'lik bir artışla 67 bin doları aşmıştı. Bu rakam, geçen yıl 28 bin dolara kadar düşen kripto paranın, Mart ayında gördüğü 73 bin dolarlık rekor seviyeye yaklaşması anlamına geliyor.

Piyasa duyarlılığını ölçen Bitcoin Korku & Açgözlülük Endeksi de son güncellemesinde 100 üzerinden 73 puan alarak "Açgözlülük" seviyesinde seyrediyor. Endeks en son bu seviyeleri, Bitcoin'in 66 bin dolar civarında olduğu 29 Temmuz'da görmüştü.