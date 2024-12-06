Bitcoin balinaları stratejik hamleyle yatırımcıları tuzağa düşürdü

Kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için zor bir gün yaşandı. BTC Markets analisti Rachel Lucas, büyük oyuncuların önce fiyatı yükselterek perakende yatırımcıları cezbettiğini, ardından keskin bir düşüşle pozisyonları likide ettiğini açıkladı.

Yatırımcılar Stratejik Hamleyle Kaldıraçlı İşlemleri Hedef Aldı

Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında merkezi borsalarda son 24 saatte 1,1 milyar doların üzerinde likidasyon işlemi gerçekleşti. Bu rakam, Aralık 2021'den bu yana görülen en yüksek günlük likidasyon hacmi olarak tarihe geçti.

Uzun pozisyonlardan gelen 815 milyon dolarlık kayıp, piyasadaki spekülatif alımların boyutunu ortaya koydu. Bitcoin, 560 milyon dolarlık likidasyonla bu süreçte en çok zarar gören kripto para birimi oldu.

Piyasa uzmanları, bu düzeltmenin ardından finansman oranlarının normale dönmesiyle birlikte toparlanma potansiyelinin artabileceğini belirtiyor. Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi alternatif kripto paralar Bitcoin'deki sert düşüşe rağmen direnç göstermeyi başardı.