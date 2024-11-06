Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin aya gidiyor: Bitcoin fiyatı için yeni hedef açıklandı

Bitcoin aya gidiyor: Bitcoin fiyatı için yeni hedef açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ABD başkanlık seçimleri sonucunda Donald Trump'ın öne çıkmasının ardından yüzde 8 oranında artarak 75.397 dolarlık rekor bir değere ulaştı. Bitcoin'in kendi rekorunu geliştirmesiyle birlikte yeni fiyat hedefi de belli oldu.

Bitcoin, Amerikan başkanlık seçimleri sırasında yaşanan oynaklıkla yeni bir fiyat rekoru kırdı. Donald Trump'ın seçimlerdeki performansının etkisiyle yüzde 8'lik bir artış gösteren Bitcoin için analistler kritik destek seviyelerini belirlemeye çalışıyor.

Bitcoin 75 Bin Doları Geride Bıraktı

Bitcoin, ABD başkanlık seçimi sürecindeki gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyerek yeni bir rekor kırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin, Donald Trump'ın seçim yarışındaki konumunun tahmin piyasalarını etkilemesiyle 75.397 dolara yükselerek tarihi zirvesini geliştirdi.

Uzmanlara göre Bitcoin'in sürdürülebilir yükselişi için bazı teknik seviyeler önem taşıyor. 200 günlük basit hareketli ortalama 63.546 dolar ve kısa vadeli tutucu maliyet tabanı 64.337 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu değerler, olası satış baskısına karşı savunma hattı olarak değerlendiriliyor.

CoinGlass verilerine göre piyasada dikkat çeken alım talepleri mevcut. 75.500 dolar civarında güçlü bir alıcı ilgisi görülürken, 73.000 dolar seviyesi de alıcıların radarında yer alıyor. Piyasa gözlemcilerinden Keith Alan ise son dönemdeki hızlı yükselişe temkinli yaklaşarak, değerlerin düşüş eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Analistler, olası bir düşüşün ardından Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesine doğru toparlanabileceğini öngörüyor. Material Indicators'ın son değerlendirmesine göre seçime bağlı hareketlilik azalırken, piyasanın çift yönlü harekete açık olduğu vurgulanıyor.

Kripto para piyasasının önde gelen birimi Bitcoin için bu süreç, yatırımcılar açısından hem fırsatları hem de riskleri beraberinde getiriyor. Piyasa katılımcıları, seçim sonuçlarının olası etkilerini ve fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yarışı önde götürmesiyle birlikte Bitcoin aya doğru giderken analistler Bitcoin'in bir sonraki fiyat hedefini ise 100 bin dolar olarak belirledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.