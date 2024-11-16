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Bitcoin ATM şirketi kazançlarını açıkladı

Bitcoin ATM şirketi kazançlarını açıkladı
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Atlanta merkezli Bitcoin ve kripto ATM işletmecisi Bitcoin Depot, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirlerinin 135,3 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir düşüşü gösteriyor. Şirket, buna rağmen küresel Bitcoin ATM ağını 8.300 makineye genişletti.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto paralar ile nakit para arasında köprü görevi üstlenen Bitcoin Depot, mali sonuçlarını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirdi. Şirket, kripto para varlıklarının 1,31 milyon doları aştığını da duyurdu.

Bitcoin Depot Üç Ülkede 16 Bin Noktaya Ulaştı

Bitcoin Depot CEO'su ve kurucusu Brandon Mintz, üçüncü çeyrekte mevcut Atm'lerin karlılığını optimize etmeye yoğunlaştıklarını ifade etti. Şirket, Bitcoin ulaşılabilirliğini artırmak için ATM ağını sürekli geliştiriyor.

Ağustos 2022'de 885 milyon dolar piyasa değeri ile halka açılan şirketin hisseleri, NASDAQ'ta BTM koduyla işlem görüyor.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da toplam 16.700 noktada Bitcoin ATM hizmeti veriyor. Bu geniş ağ, kripto para piyasasının geleneksel finans sistemiyle entegrasyonunda önemli rol oynuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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